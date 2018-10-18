18.10.2018, 18:00

Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму

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Лийза Ребане
Лийза Ребане
 
EST
Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму
Panga broneeringus olid summad eurodes, aga hiljem, kui raha maha läks, juba rublades.Foto: Priit Simson

Данные кредитных карт клиента Uber попали в руки к мошенникам, которые потратили в общей сложности более 300 евро, пишет Eesti Päevaleht.

”Много было таких моментов, что через полчаса после того, как я оплачивал карточкой свой обед, в России совершались платежи через Yandex и Uber. Забронированные средства отображались в евро, но позже снимались уже в рублях и уходили в Россию”, — описывает ситуацию ставший жертвой мошенника Эрки.

Tallinn Hockey weekend
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