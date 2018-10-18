Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму

”Много было таких моментов, что через полчаса после того, как я оплачивал карточкой свой обед, в России совершались платежи через Yandex и Uber. Забронированные средства отображались в евро, но позже снимались уже в рублях и уходили в Россию”, — описывает ситуацию ставший жертвой мошенника Эрки.