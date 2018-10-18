Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму(3)
Данные кредитных карт клиента Uber попали в руки к мошенникам, которые потратили в общей сложности более 300 евро, пишет Eesti Päevaleht.
Данные кредитных карт клиента Uber попали в руки к мошенникам, которые потратили в общей сложности более 300 евро, пишет Eesti Päevaleht.
Materjali kvaliteedi spetsialist
OTTO BOCK ESTONIA AS
Tähtaeg: 19.10.2018
Peadirektor
KESKKONNAAMET (RIIGIKANTSELEI)
Tähtaeg: 01.11.2018
Ravimiesitleja
RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
Võtmeklientide müügijuht
NEFAB PACKAGING OÜ
Tähtaeg: 25.10.2018
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