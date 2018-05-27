Мошенники приноровились наживаться на невнимательности бухгалтеров: по 50 000 евро за раз

”Первые письма пришли с темой ”неоплаченные счет” и ”счет”. Это именно то, чем занимаются бухгалтера. Если речь идет о микрофирме или малом предприятии, где нет внутреннего распорядка о согласовании сделок, и письмо от мошенников приходит в то время, когда все очень заняты, то не исключено, что сомнительность письма останется незамеченной”, — добавила она.

Illustratsioon: Kaido Kelp

На первый взгляд адрес, с которого приходит письмо, такой же, что и у начальника. Но при ближайшем рассмотрении видно, что находится почта на другом домене, например @gmail.com, @yahoo.com или @aol.com. Большинство сервисов по электронной почте показывают только имя отправителя, а полный адрес можно увидеть лишь кликнув на него. Если у человека содержания письма не вызывает сомнений, то кликать он, скорее всего, не будет. Бывают в письмах и ошибки, но и это не всегда привлекает внимание.

Тщательно выбирают мошенники и время отправки писем. Так, многие послания приходят в пятницу во второй половине дня, когда все мысли работников уже заняты предстоящими выходными, или в понедельник утром, когда они еще не совсем отошли от отдыха.

С начала 2017 года в департамент поступило 154 сообщения о подобных письмах. К счастью, переводы совершили лишь немногие. За 2,5 года департамент получит восемь сообщений о случаях перевода денег. Общий ущерб составляет 160 000 евро.

Большая часть схем организуется из Африки, в связи с чем эстонская полиция особо ничего предпринять не может. Даже если изначально деньги переводятся в какую-нибудь из стран ЕС, то затем они сразу же идут дальше.

”Если платеж уже выслан из банка, то его можно отозвать, но действительный возврат может произойти только в случае, если получатель с этим согласен. Для возврата денег банк получателя за границей должен заручиться согласием получателя. Обычно мошенники своего согласия не дают. Поэтому следует обратиться в полиция, чтобы наложить на счет получателя ограничения. Но обычно это не помогает, поскольку мошенники у этому моменту уже выводят деньги”, — говорит представитель SEB Татьяна Грюнвальд.