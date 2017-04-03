Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам лишения свободы за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили, признанного виновным в шпионаже за сбор сведений, которые могли нанести ущерб обороноспособности страны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Мардалейшвили признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж) и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сказал сотрудник пресс-службы.

Приговор суда может быть обжалован в десятидневный срок, добавили в суде.

Дело имеет гриф "Совершенно секретно", поэтому его рассмотрение прошло в закрытом режиме.

О задержании Мардалейшвили сообщили в Центре общественных связей ФСБ в середине мая прошлого года.

"ФСБ России в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ (шпионаж), задержан житель Эстонии, лицо без гражданства — Арсен Мардалейшвили, 1969 г.р.", — сообщили тогда "Интерфаксу" в ЦОС ФСБ РФ.

По данным российских спецслужб, "Мардалейшвили по заданию департамента охранной полиции МВД Эстонии целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России".

В ЦОС ФСБ отметили, что утечка сведений военного характера за рубеж "могла нанести ущерб обороноспособности государства".