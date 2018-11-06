06.11.2018, 07:50

Морской Музей ищет экзотические предметы


rus.delfi.ee
EST
Морской Музей ищет экзотические предметы
Lennumuuseum

В 2019 году временной выставкой Морского Музея Эстонии станет ”Sex & the Sea”, автор которой — известная мультимедийная художница из Голландии Саския Боддеке. Экспозицию о жизни моряка в плену желаний и тоски дополняют истории реальных людей. Морской музей даёт возможность любому желающий пополнить эту экспозицию. Для этого, с 5 по 30 ноября, каждый может принести привезенные из морских путешествий экзотические предметы.

„Если ранее наши выставки были сосредоточены, скорее, на морской технике, кораблях, экспедициях и тому подобном, то сейчас мы раскрываем сопровождавшие моряков сквозь века проблемы личной жизни, обусловленные долгим расставанием с домом”, сообщил директор Морского Музея Урмас Дрезен. ”Лучшим способом донести эту чувствительную тему до публики, является художественная инсталляция с добавлением исторической части”, пояснил Дрезен. Хотя, эта выставка не рекомендуется детям до 12 лет, но развивающаяся и постоянно пополняющаяся экспозиция самой Летной Гавани продолжает оставаться аттракционом для всей семьи.

Для участия в выставке ”Sex & the Sea” необходимо послать фото экзотического предмета на этот адрес: kogumine@meremuuseum.ee. Особенно приветствуются сувениры в виде скелета русалки, которые собраны из костей обезьян и рыб, клубные карты портовых городов или листовки и предметы с эротическими изображениями. Конечный выбор в пользу того или иного предмета сделает автор выставки, однако, все предложенные материалы можно будет увидеть и на страничке Летной гавани в Facebook. Выбранные для выставки вещи будут возвращаться владельцам с 31 января 2020 года, если они не пожелают передать их в музей.

Выставка ”Sex & the Sea” откроется в Летной Гавани 8 марта 2019 года. Но до 13 января, на этой же выставочной площадке, можно ознакомиться с выставкой, посвященной 100-летию Эстонской Республики — ”100 лет под килем. История Эстонии в кораблях 1918-2018”, кураторами которой являются руководитель Морского Музея Эстонии Урмас Дрезен и научные сотрудники Феликс Горнишеф, Арто Олль, Теэле Саар и Михкель Кару.

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