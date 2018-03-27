Морозилка в раздевалке, ”чудеса” подчинения и другие удивительные реалии одной таллиннской школы

Конфликт интересов, проблемы с едой — аудит выявил множественные нарушения, пишет Eesti Päevaleht.



Директор школы Меривялья на прошлой неделе сообщила об уходе с должности. Ранее она громко заявляла, что не собирается уходить из-за разгоревшегося скандала. Но Таллиннский департамент образования провел внутреннюю проверку — и были выявлены проблемы.

Ведомство начало контроль после обращения родителей. Они жаловались на бюджет, на безопасность территории, на питание, персонал и его вербовку, на коммуникацию и личность директора.

42-страничный результат аудита — готов. Были выявлены серьезные проблемы и несколько удивительных обстоятельств. До скандала в школе трудился по 0,5 ставки завхозом и на 0,48 — учителем супруг директора Пеэтер Лаанмяэ, а администратором с полной занятостью — сын Ярго Лаанмяэ. Оба по должностным инструкциям подчинялись завучу. В то же время в инструкции завуча единственными ее подчиненными были обозначены учителя.

Завуч объяснила члену проверочной комиссии Катрин Парве, что ничего не знает о наличии завхоза, как и Пеэтер Лаанмяэ — о подчинении ей.

Закон запрещает должностному лицу в качестве задания давать своему подчиненному совершать действие или принимать решение за него. Управление родственниками на работе директор школы делегировала завучу.

Таким образом, тут — риск конфликта интересов.

Морозилка в раздевалке

Возникли вопросы и по части школьного питания. Проверяющие обнаружили, что сотрудничество школы и поставщика еды неудовлетворительно и не соответствует требованиям. Результаты исследования степени довольства питанием — крайне низки, но школа поставщика об этом не известила. Почему школа этого не сделала, проверявшим также неясно. В школе наличествует еще одна удивительная реалия: буфет. В ходе проверки выяснилось, что он находится в гардеробе. Буфетом называется морозилка с мороженым и стеклянный шкаф с мюсли-батончиками. Это все.

Мороженое и шоколадки едва ли можно считать здоровой пищей. Кроме того, данную реалию в принципе нельзя именовать ”буфетом”.

Далее выявилось, что деятельность кружков по интересам не согласована с программой развития и с тем, что написано в рабочем плане, и тем более не соответствует действительности статистика, поданная Департаменту образования. Платных кружков — так было заявлено — в школе нет.

Отсутствие обратной связи

Аудит также показал слабые места в плане общения с родителями учеников: они не получают исчерпывающую обратную связь о развитии ребенка, не чувствуют себя приобщенными к деятельности школы. ”В действующем общем рабочем плане на учебный год, конечно, написано о необходимости приобщения родителей, но возникает вопрос: руководство школы осознало серьезность проблемы? В приоритетах общего рабочего плана на учебный год этого не отражено”, — значится в результатах аудита.

Вызывает вопрос и внутренний климат школы. Если в стране 11% родителей ”полностью” или ”скорее” согласны с утверждением ”Мой ребенок в течение последних двух недель был в школе побит”, то в школе Меривялья этот показатель равен 22%. Если в общем по Эстонии 67% родителей ”полностью” или ”скорее” согласны с утверждением ”В школе моего ребенка занимаются случаями насилия или притеснения”, то в Меривялья — 45%.

Кая Лаанмяэ вчера сказала Eesti Päevaleht, что в аудите — много вещей, не входящих в сферу ее компетенции. Она не пожелала комментировать описанное в аудите, а лишь спросила ”Журналистика еще недостаточно ножей воткнула мне в спину?”

Департамент образование в ближайшее время организует конкурс на должность нового директора школы Меривялья.