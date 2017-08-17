"Моонзунд 1917": в этом году дни военной истории пройдут на Сааремаа

19-20 августа Saaremaa Sõjavara Selts, волостная управа Ориссааре " и военно-исторический клуб Front Line проводят на острове Сааремаа седьмые по счету дни военной истории, тема которых — ”Моонзунд 1917”.

В этом году военно-историческая реконструкция будет посвящена 100 летию боев Первой Мировой войны за остров Моон (Муху) в 1917 году, сообщается в пресс-релизе.

Реконструкция боя состоится 20 августа в 13:00 на западном побережье острова Муху в деревне Когува. В мероприятии принимают участие военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии, Литвы, России, Белоруссии и Украины.

Так же у зрителей будет возможность пообщаться с военными историками из разных стран, ознакомиться с униформой и вооружением противоборствующих сторон.

Также будет возможность посмотреть деревню Когува, которая представляет интерес, как один из образцов сельской архитектуры, посетить деревенский музей, рассказывающий о жизни классика эстонской литературы Юхана Смуула, об истории деревни Когува, а так же быте местных жителей со стародавних времен до наших дней.

Здесь можно посмотреть зажиточный хутор Тоома, дворовые постройки и хуторское имущество. Кроме того, в музее работают старая сельская школа и выставка текстиля.

Открыт и Музей военной атрибутики в Ориссааре, где при помощи экспозиции (12 000 экспонатов) посетители смогут узнать историю войн ХХ века на Сааремаа.

Мероприятие бесплатное.