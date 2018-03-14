Молодые спортсмены получат от ERGO стипендии на общую сумму 25 000 евро

Третий год страховое общество ERGO распределяет между молодыми спортсменами стипендии на общую сумму 25 000 евро. Стипендия направлена на поддержку молодых людей, заинтересованных в продолжении спортивной карьеры, и предназначена для покрытия расходов на тренировки и соревнования или для приобретения спортивного инвентаря.

”Каждое успешное выступление наших спортсменов на каком-либо международном соревновании — это позитивные эмоции для всего народа и вдохновляющий пример для занятий спортом. Прорваться из молодежных классов в профессиональный спорт сложно и, помимо сильной воли, требует также наличия значительного бюджета. ERGO сегодня поддерживает подрастающие таланты, для того чтобы и в будущем у молодых людей были примеры, которым следовать и к результатам которых тянуться”, сказал руководитель ERGO Eesti Тармо Колль.

Среди молодых спортсменов-стипендиатов прошлого года было несколько тех, кто в течение последнего сезона сделал большой шаг вперед по направлению к вершине мирового спорта. Например, состоялся олимпийский дебют конькобежца Мартена Лийва, который на дистанции в 1000 метров в Пхенчхане занял высокое 18-ое место. Многоборец Йоханнес Эрм завершил недавно выступление на внутреннем чемпионате США среди студентов с личным рекордом, что недавно принесло ему на чемпионате мира по лёгкой атлетике в общем зачёте шестое место.

Многие молодые люди прекращают заниматься спортом, когда вступают в самостоятельную жизнь, потому что, становясь взрослым, приходится оплачивать спорт самому. Чтобы таких вынужденных решений было меньше, заявки на стипендию для молодых спортсменов ERGO могут подать все спортсмены в возрасте 18-25 лет (включительно).

О стипендии может ходатайствовать спортсмен или при его согласии тренер, руководитель, школа, спортивный клуб или спортивный союз. Срок подачи ходатайств до 3 апреля 2018 года. Окончательное решение о назначении стипендии вынесет созванная страховым обществом оценочная комиссия. Получатели стипендии будут объявлены не позднее 26 апреля 2018 года.