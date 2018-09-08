Молодые социал-демократы осудили консерваторов за призывы к национальной чистке в госструктурах

”Подобные заявления не укладываются в голове — разговоры о чистокровных представителях той или иной национальности, о лояльности, передающейся по крови, лишь сеют никому ненужную вражду. Кроме того, неужели консерваторы действительно считают, что дополнительные требования к неэстонцам станут надежной защитой для государственной тайны?”, — считает член Совета уполномоченных молодежного крыла Социал-демократической партии Павел Прокопенко.

По словам молодого политика, лояльность к государству не зависит от происхождения. ”Хочется напомнить господам консерваторам, что среди госизменников были и чистокровные эстонцы, например, Херманн Симм”, — добавил Прокопенко.

Социал-демократ считает, что усилить контроль нужно за всеми чиновниками, имеющими доступ к гостайне, а не лишь за представителями одной этнической группы.

”Мы и так видим, что в госсекторе количество русскоязычных сотрудников не превышает 3%. Предложение консерваторов пошлет дополнительный сигнал национальным меньшинствам — вас здесь не ждут, — а это лишь усилит сегрегацию. Эстония же нуждается в сплоченном обществе, где каждый человек ценится и каждый чувствует себя своим”, — заключил Прокопенко.