13.06.2018, 10:55

Молодые люди из Пыхья-Таллинна провели 100 часов в приюте для животных


rus.delfi.ee
EST
Молодые люди из Пыхья-Таллинна провели 100 часов в приюте для животных
Põhja-Tallinna valitsus

Молодые люди из Пыхья-Таллинна провели в Пальясаареском приюте для животных 100 часов в рамках благотворительной акции, организованной Круглым столом молодежи Пыхья-Таллинна. Юные помощники убирали вольеры и территорию приюта, а также гуляли и общались с животными.

”Я рад, что молодые люди приобрели опыт ухода за брошенными животными. Братья наши меньшие не могут сами о себе позаботиться, поэтому мы, люди, должны защищать их права. Мы продолжим помогать приюту и уже этим летом пройдет большая благотворительная акция, в ходе которой члены Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна будут собирать пожертвования для животных во всех крупных торговых центрах столицы. Все желающие могут присоединиться к нашей акции”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В рамках акции ”100 часов в приюте для животных” молодые люди также фотографировали содержащихся там животных и делились снимками в социальных сетях с целью помочь им обрести дом. В данный момент в Пальяссаареском приюте находится около 200 кошек, 20 собак, три кролика, петух, дегу и лягушка. Все обитатели приюта нуждаются в каждодневном уходе и кормежке. Это большая работа и приют благодарен за любую оказанную помощь.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Как установить отцовство? Один из самых богатых людей в Эстонии, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс недавно оказался в центре скандала

13.06.2018
Выяснилось, что у Олега Гросса есть внебрачная дочь. Отцовство доказано через суд, но женщина по имени Ирис возмущена, что папа совершенно не хочет ее признавать, пишет "МК Эстония".
Подробнее

Более 10 лет швед собирает архивные изображения Таллинна. Какой была Эстония в советское время?

13.06.2018
Какой была Эстония в советское время? Как выглядели площадь Виру или таллиннский универмаг? Эту эпоху хорошо помнят наши бабушки и дедушки, но это не значит, что интерес к советскому периоду истории Эстонии угас. Швед Томас Александерссон более 10 лет собирает брошюры и путеводители по Таллинну. Своей коллекцией архивных снимков и открыток он делится на своем сайте The Tallinn Collector, рассказывает Vecherka.ee.
Подробнее


”Индекс оливье” по-эстонски. Сколько стоят продукты для знаменитого салата в наших магазинах и где покупать дешевле?

13.06.2018
Для определения уровня инфляции и сравнения потребительских цен на продукты питания во разных странах используют различные методы расчета. Самый популярный из неофициальных — так называемый ”индекс Биг-Мака”. В этом случае вместо потребительской корзины берется один стандартный бургер, повсеместно выпускаемый компанией ”МакДоналдс”, ведь его рецептура и ингредиенты везде одинаковы. Мы же решили проверить, насколько рост цен на продукты совпадает с уровнем инфляции в нашей стране, при помощи ”индекса оливье", пишет "МК Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Нарве задержали троих мужчин при попытке украсть металлические трубы на 15 000 евро

13.06.2018
В Нарве во вторник была предпринята попытка кражи металлических труб, в результате которой предприятие на улице Тийги понесло существенный материальный ущерб, сообщает rus.err.ee.
Подробнее

За три года вклады иностранцев в банки Латвии упали в два раза

13.06.2018
Иностранцы продолжают покидать Латвию. Доля вкладов нерезидентов в местных банках опустились до 29% к концу мая. Такое стремление Латвии избавиться от иностранных денег может привести к тому, что ЕЦБ придется спасать прибалтийские банки. Впрочем, Россия может порадоваться концу ”прибалтийской Швейцарии”: часть денег вернется на родину, говорят эксперты.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107002002
167,40 €
100,44 €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €

Полиция: не теряйте бдительности, чтобы не стать жертвой карманников

13.06.2018
Большинство карманных краж происходит в общественном транспорте и кафе, ресторанах и барах. Чтобы не стать жертвой карманного вора, не стоит оставлять свои вещи без присмотра, советует Департамент полиции и погранохраны.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Открылся крупнейший в Эстонии спортивный ресторан и центр развлечений

13.06.2018
Длившиеся полгода строительные работы завершены — на этой неделе в торговом центре открывылся всемирно известный центр развлечений O’Learys. Расположившийся на 4 000 квадратных метрах спортивный ресторан и центр развлечений может вместить 700 посетителей.
Подробнее

Воздух в Кивиыли загрязняют несколько источников

13.06.2018
Из результатов исследования наружного воздуха в Кивиыли выяснилось, что наряду с заводом масел воздух загрязняют свалка промышленных отходов и территория бывших очистных сооружений; источниками пыли являются сланцедробилки химпроизводства и кроссовая трасса приключенческого центра, сообщает ”Северное побережье”.
Подробнее

ФОТО: Генеральный консул РФ в Нарве устроил прием по случаю Дня России

13.06.2018
12 июня Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков устроил прием по случаю Дня России. Он напомнил, что 28 лет назад — 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов принял Декларацию о суверенитете России. Эта дата объявлена национальным праздником Российской Федерации.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В Таллинне появится "умная" гостиница, где туристам не придется общаться с персоналом

12.06.2018
По словам исполнительного директора строительной фирмы 1Partner Ehituse Юллара Хинно, это будет первая в Эстонии гостиница премиум-класса, где вместо обслуживающего персонала все будет компьютеризировано.
Подробнее