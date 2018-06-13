13.06.2018, 10:55

Молодые люди из Пыхья-Таллинна провели 100 часов в приюте для животных


rus.delfi.ee
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Молодые люди из Пыхья-Таллинна провели 100 часов в приюте для животных
Põhja-Tallinna valitsus

Молодые люди из Пыхья-Таллинна провели в Пальясаареском приюте для животных 100 часов в рамках благотворительной акции, организованной Круглым столом молодежи Пыхья-Таллинна. Юные помощники убирали вольеры и территорию приюта, а также гуляли и общались с животными.

”Я рад, что молодые люди приобрели опыт ухода за брошенными животными. Братья наши меньшие не могут сами о себе позаботиться, поэтому мы, люди, должны защищать их права. Мы продолжим помогать приюту и уже этим летом пройдет большая благотворительная акция, в ходе которой члены Круглого стола молодежи Пыхья-Таллинна будут собирать пожертвования для животных во всех крупных торговых центрах столицы. Все желающие могут присоединиться к нашей акции”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

В рамках акции ”100 часов в приюте для животных” молодые люди также фотографировали содержащихся там животных и делились снимками в социальных сетях с целью помочь им обрести дом. В данный момент в Пальяссаареском приюте находится около 200 кошек, 20 собак, три кролика, петух, дегу и лягушка. Все обитатели приюта нуждаются в каждодневном уходе и кормежке. Это большая работа и приют благодарен за любую оказанную помощь.

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