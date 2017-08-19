Молодожены Таави Рыйвас и Луиза Вярк: мы не можем долго быть в ссоре

Накануне свадьбы, которая состоялась в эту субботу, газета LP взяла большое интервью у бывшего премьер-министра ЭР и нынешнего заместителя председателя Рийгикогу Таави Рыйваса и певицы Луизы Вярк. Мы предлагаем вашему вниманию небольшие выдержки из этого текста.

Как рождаются истории любви, которые выдерживают испытания временем, трудностями и большим вниманием общественности? История вступающих 19 августа в законный брак Луизы и Таави началась 10 лет назад.

Дело было 10 августа 2007 года. Занявшая в первом сезоне проекта ”Эстония ищет суперзвезду” второе место певица Луиза Вярк (сейчас ей 30) выступала впервые с симфоническим оркестром на фестивале Озерной музыки Leigo. Таави Рыйвас (37) пришел на фестиваль в компании своих друзей, и выяснилось, что у Луизы и Таави есть общие знакомые.

Была ли это любовь с первого взгляда?

Таави: Должен признать, что Луиза была в то время известна, но не настолько, чтобы я о ней знал. Для меня она была новым открытием. […] В первый день большая любовь не родилась. Пытался несколько раз пригласить ее на свиданье, но безрезультатно. Когда, наконец, удалось заманить Луизу на одно мероприятие, по иронии судьбы Kroonika сделала нашу общую фотографию и опубликовала с подписью ”новая горячая пара”. То есть это произошло гораздо раньше, чем ”новая горячая пара” действительно возникла. Kroonika заглянула в будущее.

Foto: Rauno Volmar

Как вам удалось справиться с вниманием общественности?

Таави: Мы очень сильные натуры, и нас такие вещи не сломили, как видите.

Луиза, ты-то знала, что встретила тем приятным вечером политика и члена Рийгикогу?

Луиза: Нет. Я не знала об этом ничего. Мне тогда политика вообще не была интересна. Только после встречи по поиску в интернете выяснила, что прозвищем Таави тогда было ”SMS-Таави”, потому что он боролся против SMS-кредитов.

Таави, когда ты осознал, что с этой женщиной сможешь прожить всю жизнь?

Таави: Это произошло необычно быстро. Луиза — человек с очень сильной искрящей энергией, и это мне с самого начала очень понравилось. Также она — девушка с сильным характером. Я бы не смог жить с человеком, который не спорит со мной, у которого отсутствует свое мнение, с которым неинтересно разговаривать и обсуждать какую-то тему. […]

Луиза, сколько бессонных ночей тебе пришлось пережить из-за переживаний, связанных с работой Таави?

Луиза: Каждая женщина беспокоится по поводу того, что происходит с ее близкими. И наш старший ребенок, Мийна Риханна (8), уже достаточно большая, смотрит новости, и обсуждений в нашем доме достаточно.

Таави: Когда родители являются публичными деятелями, когда маму всюду узнают, а папа большую часть взросления Мийны был премьер-министром, то это, конечно, для ребенка трудно — ему достается больше внимания со стороны, от него требуют больше ответственности.

Foto. Rauno Volmar

Луиза, что дало тебе понять, что Таави — это твой выбор?

Луиза: Он был очень настойчивым. И джентльменом. До встречи с Таави я привыкла со всем справляться сама, никто не открывал мне дверь автомобиля. Таави ходил на все мои концерты, возил меня часто туда и обратно, слушая одну и ту же концертную программу миллион раз.

Таави: Значит, это были хорошие концерты.

Вы живете давно вместе, привыкли друг к другу. Случаются ли у вас раздоры?

Луиза: Конечно, случаются. Я умею это очень хорошо. Но мы не способны долго находиться в ссоре — быстро проясняем отношения.

Кто первый ищет примирения?

Таави (улыбаясь): Разумеется, я, потому что именно я виноват в основном, а Луиза всегда права.