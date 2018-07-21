21.07.2018, 18:42

Молодой соцдем: Эстонии нужен министр интеграции

 (25)
rus.delfi.ee
EST 4
Johannes Mihkelsoni Keskus
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Член организации Молодые социал-демократы Павел Прокопенко в своем мнении в Eesti Päevaleht сказал, что Эстонии нужен министр по вопросам интеграции.

”Я считаю, что нам снова нужен министр по вопросам интеграции!”, — заявил Прокопенко (с 1999 по 2009 год в Эстонии действовало Бюро министра по делам народонаселения).

”Задачи Министерства интеграции Эстонии могли быть схожи с функциями шведского министра по интеграции: представлять меньшинства, отвечать за вопросы, связанные с дискриминацией и правами человека на национальном уровне, а также за вопросы, касающиеся гражданства. В идеале министр по вопросам интеграции мог бы тесно сотрудничать с канцлером права, чтобы обеспечивать последовательность в национальных вопросах”.

”Мы должны отказаться от столь разобщающего и отсталого слова как национализм. Мы нуждаемся в том, чтобы как русская, так и другие общины были интегрированы в эстонское общество. Конечно, свой вклад вносить должны все стороны. Для социализации нацменьшинств самое многочисленное нацменьшинство Эстонии должно сделать шаг навстречу правительству. Я верю, что когда-нибудь правительства и меньшинства встретятся на этом длинном и трудном пути — пути интеграции. Сегрегация — не выход”, — пишет молодой политик.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”

21.07.2018
Посетитель магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне Яан рассказал о том, как стоявшая за прилавком продавщица не смогла ответить на его вопросы, заданные на эстонском языке, а в свое оправдание заявила, что приехала из-за рубежа.
Подробнее





ВИДЕО: Поразительная жестокость: в таллиннском McDonald´s группа молодых людей напала на человека

21.07.2018
Читатель Delfi прислал снятое вчера в Таллинне видео, на котором видно, как в ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека, вытащила что-то у него из кармана, а затем убежала.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Марина Кальюранд: конечно, я русская. И мой дом – Эстония

21.07.2018
Весной выборы пройдут дважды. И если в Эстонии кого-то и можно назвать ”любимым политиком”, то, вероятно, им будет неожиданно примкнувшая к соцдемам Марина Кальюранд (55). Во время выборов президента, два года назад около 43 % эстоноземельцев посчитали, что хотели бы видеть ее в качестве главы государства, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ