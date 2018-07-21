Молодой соцдем: Эстонии нужен министр интеграции

Член организации Молодые социал-демократы Павел Прокопенко в своем мнении в Eesti Päevaleht сказал, что Эстонии нужен министр по вопросам интеграции.

”Я считаю, что нам снова нужен министр по вопросам интеграции!”, — заявил Прокопенко (с 1999 по 2009 год в Эстонии действовало Бюро министра по делам народонаселения).

”Задачи Министерства интеграции Эстонии могли быть схожи с функциями шведского министра по интеграции: представлять меньшинства, отвечать за вопросы, связанные с дискриминацией и правами человека на национальном уровне, а также за вопросы, касающиеся гражданства. В идеале министр по вопросам интеграции мог бы тесно сотрудничать с канцлером права, чтобы обеспечивать последовательность в национальных вопросах”.

”Мы должны отказаться от столь разобщающего и отсталого слова как национализм. Мы нуждаемся в том, чтобы как русская, так и другие общины были интегрированы в эстонское общество. Конечно, свой вклад вносить должны все стороны. Для социализации нацменьшинств самое многочисленное нацменьшинство Эстонии должно сделать шаг навстречу правительству. Я верю, что когда-нибудь правительства и меньшинства встретятся на этом длинном и трудном пути — пути интеграции. Сегрегация — не выход”, — пишет молодой политик.