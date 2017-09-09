09.09.2017, 11:44

Молодой эстонский ученый хочет изобрести вкусную замену мясу

 (24)
Лий Саммлер
Лий Саммлер
EST
Молодой эстонский ученый хочет изобрести вкусную замену мясу
Erakogu

Молодой ученый Марилийз Хольм ищет способы накормить нашу перенаселенную планету.

25-лентяя Марилийз Хольм училась и работала в шести странах на трех континентах. Она изучает пищевые продукты, запахи и вкусы. Она только вернулась из летней школы NASA — Singularity University с Силиконовой долине. Тема ее исследования была — Инновации в сфере пищевых продуктов и развитие товаров. Среди прочего, она изучает альтернативные продукты питания, пишет Maaleht. 

 Молодой ученый убеждена, что климатическая ситуация на планете очень сложная, и следующие конфликты будут спровоцированы изменениями климата, например, нехваткой воды. Конечно, в Эстонии мы этой проблемы не ощущаем, чего нельзя сказать, например, о Сирии уже десять лет назад. 

Тема ее магистерской работы — ”Как в 2050 году накормить весь мир способом, благоприятным для окружающей среды?”. Хольм защищала ее во Франции, ее партнерами были университет AgroParisTech, Французский государственный институт сельскохозяйственных исследований INRA и вторая по величине в мире корпорация-производитель ароматизаторов, вкусовых добавок и парфюмов Firmenich. 
  
Среди прочего, Хольм уверена, что потребление мяса оставляет в итоге на экологии Земли больший след, чем потребление растительных продуктов. 
  
Целью ее работы было выяснить, какова основные мотиваторы и барьеры при потреблении различных растительных альтернатив. Также она изучала, какими на вкус должны быть растительные альтернативы мяса и рыбы, и влияют ли предпочтения людей в еде на выбор вкусов еды. Также ученый искала возможности развития в области богатых белками растительных продуктов, на которых можно провести испытания различных вкусов.  

По результатам ее исследования выяснилось, что две трети французов хотели бы, чтобы и заменители мяса были на вкус как мясо. ”В итоге можно сказать, что нам нравятся вкусы, к которым мы привыкли”, — говорить Хольм. Поэтому она считает важным развитие производства растительных альтернатив мяса, которые были бы по вкусу и запаху максимально близки к мясу.  

Хольм напоминает, что первую ”котлету из пробирки” продегустировали в 2013 году, и с тех пор развитие развивается молниеносно. При этом стоит помнить, что такое ”лабораторное” мясо выращивается из животных клеток. 
  
Сама она сократила потребление мяса и ”снова открыла для себя” растительную пищу. Хольм говорит, что пробовала многие альтернативы животным продуктам. Одним из самых запоминающихся ее пищевых переживаний был т.н. Impossible Burger (Нереальный бургер): в нем мясо заменено на продукты, которые полностью повторяют текстуру, вкус мяса, даже специфический звук при жарке мяса. По ее словам, в этом бургере столько же железа и белка, как в мясном, но зато нет антибиотиков и гормонов, которые используются в животноводстве.

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