Молодой эстонский ученый хочет изобрести вкусную замену мясу

Молодой ученый Марилийз Хольм ищет способы накормить нашу перенаселенную планету.

25-лентяя Марилийз Хольм училась и работала в шести странах на трех континентах. Она изучает пищевые продукты, запахи и вкусы. Она только вернулась из летней школы NASA — Singularity University с Силиконовой долине. Тема ее исследования была — Инновации в сфере пищевых продуктов и развитие товаров. Среди прочего, она изучает альтернативные продукты питания, пишет Maaleht.

Молодой ученый убеждена, что климатическая ситуация на планете очень сложная, и следующие конфликты будут спровоцированы изменениями климата, например, нехваткой воды. Конечно, в Эстонии мы этой проблемы не ощущаем, чего нельзя сказать, например, о Сирии уже десять лет назад.



Тема ее магистерской работы — ”Как в 2050 году накормить весь мир способом, благоприятным для окружающей среды?”. Хольм защищала ее во Франции, ее партнерами были университет AgroParisTech, Французский государственный институт сельскохозяйственных исследований INRA и вторая по величине в мире корпорация-производитель ароматизаторов, вкусовых добавок и парфюмов Firmenich.



Среди прочего, Хольм уверена, что потребление мяса оставляет в итоге на экологии Земли больший след, чем потребление растительных продуктов.



Целью ее работы было выяснить, какова основные мотиваторы и барьеры при потреблении различных растительных альтернатив. Также она изучала, какими на вкус должны быть растительные альтернативы мяса и рыбы, и влияют ли предпочтения людей в еде на выбор вкусов еды. Также ученый искала возможности развития в области богатых белками растительных продуктов, на которых можно провести испытания различных вкусов.



По результатам ее исследования выяснилось, что две трети французов хотели бы, чтобы и заменители мяса были на вкус как мясо. ”В итоге можно сказать, что нам нравятся вкусы, к которым мы привыкли”, — говорить Хольм. Поэтому она считает важным развитие производства растительных альтернатив мяса, которые были бы по вкусу и запаху максимально близки к мясу.



Хольм напоминает, что первую ”котлету из пробирки” продегустировали в 2013 году, и с тех пор развитие развивается молниеносно. При этом стоит помнить, что такое ”лабораторное” мясо выращивается из животных клеток.



Сама она сократила потребление мяса и ”снова открыла для себя” растительную пищу. Хольм говорит, что пробовала многие альтернативы животным продуктам. Одним из самых запоминающихся ее пищевых переживаний был т.н. Impossible Burger (Нереальный бургер): в нем мясо заменено на продукты, которые полностью повторяют текстуру, вкус мяса, даже специфический звук при жарке мяса. По ее словам, в этом бургере столько же железа и белка, как в мясном, но зато нет антибиотиков и гормонов, которые используются в животноводстве.