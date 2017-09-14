Молодой человек попытался заработать на домене с именем президента Кальюлайд

Для получения домена со своим именем президент Эстонии Керсти Кальюлайд была вынуждена обратиться в комиссию по доменным спорам, пишет Eesti Ekspress.

Проживающий в небольшом поселке в Ида-Вирумаа 24-летний Каур Пикхофф приобрел за 10 евро домен kerstikaljulaid.ee и прислал в президентскую канцелярию письмо: ”Я подумал, что госпожа президент может быть заинтересована в приобретении этого домена”.

Канцелярия предложила возместить прямые расходы, связанные с передачей, то есть около десяти евро, но что молодой человек ответил, что больше следует опасаться имейлов, которые могут быть привязаны к домену, и что сам сайт второстепенен.

Пикхофф выставил домен на продажу и сообщил об этом президенту. Советник по связям с общественностью канцелярии Таави Линнамяэ с помощью юридического бюро Sorainen обратился в специальную комиссию. Обжалование обошлось в 2250 евро. Расходы оплатила президентская канцелярия.

Домен был зарегистрирован непосредственно после избрания Кальюлайд президентом.

Комиссия в лице присяжного адвоката Андреса Халлмяги постановила, что Пикхофф должен передать домен Кальюлайд по следующим причинам:

1. Имя домена идентично ее имени;

2. Сам Пикхофф им не пользуется, никогда не пользовался и не известен под этим именем;

3. Его переписка указывает на то, что он хотел получить с продажи домена прибыль.