Молодежный центр Ласнамяэ переезжает в новый дом

Сегодня в 15:00 состоится торжественное открытие нового помещения молодежного центра Ласнамяэ по адресу Пунане, 69 (корпус D, первый этаж), сообщает управа Ласнамяэ.

”В только реновированном здании по адресу Пунане, 69 под одной крышей располагается несколько учреждений для детей и молодежи — школа по интересам Тондираба и Ласнамяэская музыкальная школа, теперь тут же будет располагаться и молодежный центр Ласнамяэ”, — сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

”Для всех нас очень важно, чтобы у молодых людей была возможность посещать различные занятия и семинары в современных условиях. В такой молодежный центр хочется возвращаться снова и снова. Поэтому я призываю всех ребят Ласнамяэ зайти в гости, велика вероятность, что вы захотите здесь остаться и найдете дело по душе!” — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Новые помещения молодежного центры Ласнамяэ находятся в бывшем здании школы по адресу Пунане, 69. Там были проведены основательные работы по строительству и реновации. Новый дом четырехэтажный, с цокольным помещением. По проекту Esplan OÜ был построен второй корпус, где теперь работает школа по интересам Тондираба.

В ходе строительных работ были обновлены амортизированные техносети, для повышения энергоэффективности утеплили фасад и крышу, установили систему принудительной вентиляции, обновили озеленение и построили парковку.

Стоимость строительных работ составила 3,6 млн евро и работы провела фирма Nordlin Ehitus OÜ.