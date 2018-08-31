31.08.2018, 06:59

Молодежные шайки: наказание или соцработа? Чиновники поспорили об этом за круглым столом

 (22)
rus.delfi.ee
EST 1
Pressikonverents noorte vagivalla teemal
Pressikonverents noorte vagivalla teemalFoto: Priit Simson

Сегодня в Министерстве юстиции состоялся круглый стол для решения проблемы молодежной преступности.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, занимающийся вопросами социальной сферы, требовал более жесткого наказания для нарушающих закон, а МуПо — больше власти. Министры же внутренних дел и юстиции, а также полиция и прокуратура считают, что нужно сделать упор на социальную работу, например, на улучшение сотрудничества молодежной полиции и работников, занимающихся защитой детей при местных самоуправлениях.

Мёльдер подчеркнул, что эта проблема характерна не только для Таллинна. Также чиновник полагает, что сотрудникам МуПо следует дозволить то же, что и помощникам полицейским.

Другие же были с этим не согласны. Анвельт, например, заявил, что при местных самоуправлениях можно создать комиссии по делам детей и семей, которые бы им помогали и назначали бы наказания. Между наказанием и помощью следует соблюдать баланс.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Келли Сильдару выиграла золотую медаль чемпионата мира среди юниоров

31.08.2018
Эстонская фристайлистка Келли Сильдару на проходящем в Новой Зеландии чемпионате мира среди юниоров в пятницу, 31 августа, завоевала золотую медаль в дисциплине слоупстайл, передает rus.err.ee.
Подробнее

США строят в Восточной Европе воздушный щит от России

31.08.2018
ВВС США проводят авиационные учения со своими союзниками в Европе, модернизируют авиабазы, тестируют аэродромы быстрого развертывания. Они вкладывают в авиационную составляющую Европейской инициативы сдерживания все больше средств.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €

ВИДЕО DELFI: “На машине президента можно совершать преступления”. Нарвитяне рассказали, как приезд Кальюлайд повлияет на развитие города

30.08.2018
Этой осенью президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя началась 28 августа. В течение двух дней корреспонденты Delfi сопровождали президента в рамках ее официальных встреч в Нарве.
Подробнее

Жерара Депардье обвинили в домогательствах и изнасиловании

30.08.2018
22-летняя французская актриса обвинила актера Жерара Депардье в сексуальном насилии и изнасиловании. Женщина, имя которой не называется, написала заявление в полицию; начато расследование, сообщает Le Parisien со ссылкой на источники.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕООБЗОР | "И здесь мы обошли американцев". В России состоялась премьера лимузина для Путина

30.08.2018
На Московском автосалоне прошла мировая премьера российского бренда автомобилей класса "люкс" — Aurus. Лимузин Aurus для Владимира Путина превосходит "кадиллак" президента США Дональда Трампа по нескольким показателям, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Подробнее

ВИДЕО: "Зенит" не справился с "Мольде", но продолжил европоход

30.08.2018
В ответном матче заключительного раунда квалификации Лиги Европы лидер чемпионата России по футболу "Зенит" проиграл в гостях норвежскому "Мольде" - 1:2 (1:0). По сумме двух встреч в групповой турнир Лиги Европы пробился российский клуб, выигравший первый поединок со счетом 3:0.
Подробнее