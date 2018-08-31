Молодежные шайки: наказание или соцработа? Чиновники поспорили об этом за круглым столом(22)
Сегодня в Министерстве юстиции состоялся круглый стол для решения проблемы молодежной преступности.
Сегодня в Министерстве юстиции состоялся круглый стол для решения проблемы молодежной преступности.
Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, занимающийся вопросами социальной сферы, требовал более жесткого наказания для нарушающих закон, а МуПо — больше власти. Министры же внутренних дел и юстиции, а также полиция и прокуратура считают, что нужно сделать упор на социальную работу, например, на улучшение сотрудничества молодежной полиции и работников, занимающихся защитой детей при местных самоуправлениях.
Мёльдер подчеркнул, что эта проблема характерна не только для Таллинна. Также чиновник полагает, что сотрудникам МуПо следует дозволить то же, что и помощникам полицейским.
Другие же были с этим не согласны. Анвельт, например, заявил, что при местных самоуправлениях можно создать комиссии по делам детей и семей, которые бы им помогали и назначали бы наказания. Между наказанием и помощью следует соблюдать баланс.
Müügitoe spetsialist
ELFA DISTRELEC (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Ärikonsultant
INVENT BALTICS OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 09.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.