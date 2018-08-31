31.08.2018, 06:59

Молодежные шайки: наказание или соцработа? Чиновники поспорили об этом за круглым столом


rus.delfi.ee
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Pressikonverents noorte vagivalla teemal
Pressikonverents noorte vagivalla teemalFoto: Priit Simson

Сегодня в Министерстве юстиции состоялся круглый стол для решения проблемы молодежной преступности.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, занимающийся вопросами социальной сферы, требовал более жесткого наказания для нарушающих закон, а МуПо — больше власти. Министры же внутренних дел и юстиции, а также полиция и прокуратура считают, что нужно сделать упор на социальную работу, например, на улучшение сотрудничества молодежной полиции и работников, занимающихся защитой детей при местных самоуправлениях.

Мёльдер подчеркнул, что эта проблема характерна не только для Таллинна. Также чиновник полагает, что сотрудникам МуПо следует дозволить то же, что и помощникам полицейским.

Другие же были с этим не согласны. Анвельт, например, заявил, что при местных самоуправлениях можно создать комиссии по делам детей и семей, которые бы им помогали и назначали бы наказания. Между наказанием и помощью следует соблюдать баланс.

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