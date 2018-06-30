Молодежь Пыхья-Таллиннского круглого стола собирает пожертвования для приюта животных

Вчера на Балтийском рынке началась кампания Пыхья-Таллиннского молодежного стола по сбору средств для Таллиннского приюта для животных.

Заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко говорит, что первый день прошел очень позитивно: ”Люди охотно делают пожертвование на благо животных. Также с помощью акции мы распространяем информацию о работе приюта”.

Волонтер кампании, а также старейшина управы Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд подметил, что к начинанию молодежи относятся жители позитивно.

”Очень приятно, что люди относятся к молодым добровольцам позитивно и охотно поддерживают их начинание. Молодые люди получают опыт работы в то время как приют получает дополнительные средства, которые направят на помощь брошенных животных”, — сказал Кальюлайд.

Кампания продлится до конца лета, сбор пожертвований будет проходить в разных торговых центрах Таллинна. Также можно поддержать приют сделав перевод на банковский счет. Дополнительную информацию можно найти здесь.