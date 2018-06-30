30.06.2018, 13:24

Молодежь Пыхья-Таллиннского круглого стола собирает пожертвования для приюта животных


rus.delfi.ee
EST
Молодежь Пыхья-Таллиннского круглого стола собирает пожертвования для приюта животных
Фото: Управа Пыхья-Таллинна

Вчера на Балтийском рынке началась кампания Пыхья-Таллиннского молодежного стола по сбору средств для Таллиннского приюта для животных.

Заместитель старейшины Пыхья-Таллинна Юлианна Юрченко говорит, что первый день прошел очень позитивно: ”Люди охотно делают пожертвование на благо животных. Также с помощью акции мы распространяем информацию о работе приюта”.

Волонтер кампании, а также старейшина управы Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд подметил, что к начинанию молодежи относятся жители позитивно.

”Очень приятно, что люди относятся к молодым добровольцам позитивно и охотно поддерживают их начинание. Молодые люди получают опыт работы в то время как приют получает дополнительные средства, которые направят на помощь брошенных животных”, — сказал Кальюлайд.

Кампания продлится до конца лета, сбор пожертвований будет проходить в разных торговых центрах Таллинна. Также можно поддержать приют сделав перевод на банковский счет. Дополнительную информацию можно найти здесь.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Белобровцев: сборная России мне не безразлична, это очевидные вещи, не требующие объяснения

30.06.2018
В воскресенье на московском стадионе ”Лужники” состоится 1/8 финала ЧМ-2018 между Россией и Испанией. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев рассказал Delfi, что будет болеть за Россию.
Подробнее

ВИДЕО| ”В аду гореть будете”: Макаревич обратился к карельским правоохранителям

30.06.2018
Лидер группы ”Машина времени” Андрей Макаревич записал обращение к сотрудникам правоохранительных органов Карелии. Поводом для этого стал арест правозащитника Юрия Дмитриева.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Vienne
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672003
139,50 €
83,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ






Что делать, если у мамы и папы разные взгляды на воспитание

30.06.2018
Вы точно знаете, как нужно общаться с вашим ребенком, что ему запрещать и как воспитывать (и как ни в коем случае нельзя). Однако ваш партнер всячески мешает педагогическому процессу. В итоге все заканчивается ссорами и взаимными упреками. Как справиться с этим и сохранить мир в семье, знают в Институте Ньюфелда.
Подробнее