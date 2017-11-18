Молодежь посредством соцсетей впервые сможет принять участие в дискуссии министров ЕС

В понедельник, 20 ноября, в Брюсселе пройдет встреча совета министров стран ЕС по делам молодежи. Впервые молодые люди смогут принять участие в политической дискуссии посредством социальных медиа — для этого следует использовать хештег #youthministers, сообщает Минобр.

”Молодые люди, призываю Вас принять участие в обмене мнениями министров по делам молодежи и выразить свой взгляд на то, что вы считаете важным для Европы сегодня и завтра, и какими темами, с вашей точки зрения, должен заниматься Европейский союз. Воспользуйтесь этой возможностью высказать свое мнение”, — призвала министр образования и науки Майлис Репс.

Сообщения, прошедшие модерацию, будут выведены на экраны в кабинете, в котором будет проходить заседание министров, таким образом министры смогут прокомментировать идеи молодых людей, когда они возьмут слово. Будет вестись прямая веб-трансляция дискуссии, и молодые люди могут следить за ходом обсуждения и за тем, какие твиты появятся на экране.

Во время председательства Эстонии в Совете ЕС молодым людям впервые представится возможность посредством социальных сетей поделиться своим мнением в рамках дискуссии министров стран ЕС. Одним из приоритетов Эстонии во время председательства является развитие дигитальной Европы и такой формат мероприятия служит примером того, как при помощи молодежной работы с использованием цифровых технологий можно привлекать молодежь к участию в дискуссиях, которые имеют к ним непосредственное отношение.

Организацией работы социальных медиа во время встречи министров занимается Министерство образования и науки совместно с молодыми людьми из Союза молодежных объединений Эстонии (ENL).

Для распространения информации среди молодежи создана группа в Facebook ”Join the EU Youth Ministers debate!”. Трансляция встречи министров по вопросам образования доступна здесь.