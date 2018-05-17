17.05.2018, 20:50

Молодежь получит 4400 евро на интеграцию по-новому

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Eesti keele õppe võimalus
Eesti keele õppe võimalusFoto: Jaanus Lensment

В Весенней школе Союза ученических представительств Эстонии (EÕEL), которая пройдет в санатории Нарва-Йыэсуу в предстоящие выходные (с 18 по 20 мая), учащиеся* в возрасте 15-19 лет со всей Эстонии будут разрабатывать интеграционные проекты. Лучшие проекты сразу получат финансирование для претворения их в жизнь.


По словам заместителя председателя правления Союза ученических представительств Эстонии Маркуса Эхасоо, у молодежи есть много хороших идей, как по-новому осуществлять интеграцию. «Благодаря поддержке Фонда интеграции лучшие проекты можно будет без промедления претворить в жизнь», - сказал Эхасоо.

Идея начать планировать интеграционные проекты родилась во время Летней школы EÕEL, которая проводилась в сотрудничестве с Союзом ученических представительств Литвы и собрала сто представителей молодежи эстонской, русской, литовской и польской национальностей. По словам Эхасоо, сотрудничество молодых людей разных национальностей было на удивление успешным. «Молодежь относится к интеграции совсем иначе, чем старшее поколение. По мнению молодых, интеграция – это не трудоемкая задача по интегрированию кого-то, а естественная часть жизни, кроме того, это возможность узнать много нового и интересного», - заметил Эхасоо.

  • В субботу, 19 мая в 14:00 в санатории Нарва-Йыэсуу руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар передаст Союзу ученических представительств Эстонии 4400 евро для реализации новаторских идей молодежи.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, интеграция - это не что иное, как делать вместе и быть вместе. «У молодых людей есть большое желание найти друзей и единомышленников из разных школ, и родной язык учеников не играет здесь никакой роли. Я верю именно в такие начинания, которые инициированы самой молодежью, и благодаря которым реализуется то, что важно для молодых», - сказала Кяосаар.

Часть передаваемой суммы составляют пожертвования на двадцатилетие фонда, которое отмечалось 5 апреля. На приглашении для гостей было указано, что цветам и подаркам предпочитаются пожертвования для поддержки совместных молодежных проектов.

*Участие принимают ученики из школ, как с русским языком преподавания, так и с эстонским, из всех уездов.

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