Молодежь получит 4400 евро на интеграцию по-новому

Идея начать планировать интеграционные проекты родилась во время Летней школы EÕEL, которая проводилась в сотрудничестве с Союзом ученических представительств Литвы и собрала сто представителей молодежи эстонской, русской, литовской и польской национальностей. По словам Эхасоо, сотрудничество молодых людей разных национальностей было на удивление успешным. «Молодежь относится к интеграции совсем иначе, чем старшее поколение. По мнению молодых, интеграция – это не трудоемкая задача по интегрированию кого-то, а естественная часть жизни, кроме того, это возможность узнать много нового и интересного», - заметил Эхасоо.

В субботу, 19 мая в 14:00 в санатории Нарва-Йыэсуу руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар передаст Союзу ученических представительств Эстонии 4400 евро для реализации новаторских идей молодежи.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, интеграция - это не что иное, как делать вместе и быть вместе. «У молодых людей есть большое желание найти друзей и единомышленников из разных школ, и родной язык учеников не играет здесь никакой роли. Я верю именно в такие начинания, которые инициированы самой молодежью, и благодаря которым реализуется то, что важно для молодых», - сказала Кяосаар.

Часть передаваемой суммы составляют пожертвования на двадцатилетие фонда, которое отмечалось 5 апреля. На приглашении для гостей было указано, что цветам и подаркам предпочитаются пожертвования для поддержки совместных молодежных проектов.

*Участие принимают ученики из школ, как с русским языком преподавания, так и с эстонским, из всех уездов.