10.04.2018, 19:40

Молодая женщина два года испытывала страдания, а врачи не догадались проверить ее на ВИЧ

 (13)
Кадри Ибрус
Кадри Ибрус
EST 10
Молодая женщина два года испытывала страдания, а врачи не догадались проверить ее на ВИЧ
HIV-testi tegemist saab perearstilt ise küsida, ka on avatud anonüümsed kabinetid, kus testi teha võib.Foto: Hendrik Osula

Несмотря на то, что у женщины наблюдался ряд присущих для ВИЧ симптомов, ни один из обследовавших ее врачей не додумался до того, чтобы сделать ей соответствующий тест, пишет Eesti Päevaleht.

”Однажды в мае 2016 года я проснулась и почувствовала себя очень плохо. Измерила температуру — 38 градусов. Никаких признаков болезни накануне не было, просто внезапно поднялась температура”, — вспоминает 28-летняя Кейу.

”Я приняла парацетамол и пошла на работу. На какое-то время температура спала, но вскоре вернулась. Прошла неделя, две, но температура держалась. Я подумала, что это обычная простуда или грипп. Далее стали болеть мышцы, а на коже выступили красные шершавые пятна. В июне меня по ночам стало рвать. К тому моменту я уже месяц была на больничном с температурой. По ночам было 39. Тогда муж и мать вызвали мне из Ярвамааской больницы скорую”.

Медики скорой решили, что у женщины может быть вирус Эбола, сделали ей обезболивающий укол и уехали. Через день Кейу сама поехала в отделение экстренной медицины в Пайде. ”Поставили капельницы и взяли анализы. Подозревали грипп и клещевой энцефалит. Воспаления и вирусов не нашли. На этом все, отправили домой. Тест на ВИЧ не делали”, — продолжает она.

Из-за выписанных врачами отделения экстренной медицины лекарств живот Кейу окаменен. ”Семейный сказал, что не надо было их выписывать, и выписал направление в Ракверескую больницу на обследование”. По поводу высыпаний семейный сказал, что нужно сменить гель для стирки.

Проведенное в Раквере обследование показало увеличение селезенки, что является одним из симптомов ВИЧ. ”О причине увеличения они не смогли ничего сказать и отправили меня домой. И это опять все”. Температура к тому времени уже спала. ”Я подумала, что уже выздоровела”, — говорит женщина.

Однако, через какое-то время у Кейу увеличились лимфоузлы на шее и за ухом. И это тоже один из симптомов ВИЧ. В начале зимы Кейу обнаружила у себя воспаление влагалища. ”Я пошла к гинекологу в Ракверескую больницу и она назначила для лечения воспаления антибиотики”, — рассказывает она.

В январе пара задумалась о втором ребенке, а уже в феврале Кейу забеременела. Воспаление вернулось. Женщина пошла к врачу, который подтвердил беременность. Тест на ВИЧ ей снова не сделали, зато опять выписали антибиотики. ”В начале марта у меня пошла кровь — что-то с беременностью”. В больнице констатировали прерывание.

ТОП

В апреле на спине у Кейу появились волдыри, которые распространились и на грудь. Оказалось, что это опоясывающий лишай. Который также является симптомом ВИЧ.

Семейный в очередной раз не смог заподозрить вирус и выписал мазь. А в конце апреля вернулся вагинальный грибок. И врач опять назначил антибиотик.

Муж Кейу обследовался у уролога — ничего. На ВИЧ его не проверяли. Проблемы со здоровьем у Кейу то приходили, то уходили.

В начале осени гинеколог проверил женщину на вирус папилломы (ВПЧ). Ответ был положительным. ”Дальше опять было смешно: врач сказал, что подозревает рак. И в этом якобы причина всех моих болячек”. В Таллинне, куда женщину отправили на обследование, опухоли не обнаружили.

”Мы стали снова планировать беременность”, — говорит женщина. Для этого было необходимо провести ряд процедур и сдать анализы, в том числе анализ на ВИЧ. И он оказался положительным.

”Я почти два года бегала по врачам и никто не смог даже подумать, что можно было бы проверить на ВИЧ. Когда я стала читать про это заболевание, то первым делом увидела все эти симптомы, которые у меня были”, — сокрушается Кейу.

Кейу отправилась в Северо-Эстонскую центральную больницу к инфекционисту Керстин Касе. ”Взяла мужа и ребенка. Доктор Касе посмотрела на мужа и попросила показать язык. По языку она определила, что у него тоже ВИЧ. Какие-то изменения в железах”, — рассказывает женщина. Экспресс-тест подтвердил опасения. По оценке врача, муж был болен уже более пяти лет, а Кейу заразилась недавно.
Вместе супруги к тому моменту были три года. Хотя точно узнать, откуда вирус, невозможно, они предполагают, что муж заразился в предыдущих отношениях при незащищенном сексе.

”Он говорит, что был дураком, что не проверился, вступая в новые отношения. Всегда нужно делать тест, когда вступаешь в новые отношения! Буду вдалбливать это своей дочери, когда она подрастет!”

Инфекционист выписала супругам лекарства. ”Через месяц мое самочувствие полностью улучшилось. Воспаление, лимфоузлы, усталость — все исчезло”, — говорит Кейу.

”Похоже, для наших врачей ВИЧ — по-прежнему болезнь только проституток и наркоманов. Больницы Пайде и Раквере обязаны отвечать за меня, но они без объяснения причин отправляли меня домой. Я плакала, приходила и говорила, как мне плохо. Но никто не слушал. Почему я должна была так страдать, терпеть боль и подвергать свое здоровье опасности?” — вопрошает женщина.

”Она — не единственная. К сожалению, довольно много людей, которые бегают по врачам и их не проверяют на ВИЧ. В регионах все еще действуют предрассудки в отношении ВИЧ. Они не хотят делать тест, результата которого не хотят знать”, — говорит доктор Касе.

В 2012 году Министерство социальных дел издало постановление, в котором привело заболевания-индикаторы, в случае которых необходимо брать анализы на ВИЧ, так что тайной это для врачей быть не должно.

По словам Касе, ВИЧ — коварное заболевание, которое зачастую протекает бессимптомно. В большинство случаев жалобы появляются лишь через 5-15 лет, иногда, как у Кейу, — в самом начале заражения. В таких случаях важно быстро отреагировать, провериться и начать лечение, чтобы избежать вызванных ослабленной иммунной системой заболеваний.

Касе подчеркивает, что ВИЧ уже давно не является болезнью наркоманов: с 2009 года доля наркозависимых среди ВИЧ-инфицированных существенно снизилась и увеличилось количество заражений половым путем. Согласно данным за 2016 год, 49,3% инфицированных получили вирус при гетеросексуальном контакте, 13,5% при внутривенном употреблении наркотиков, 3,9% — при гомосексуальном контакте и остальные — при неясных обстоятельствах.

Сейчас под наблюдением врачей находится около 5500 носителей ВИЧ. Предположительно, реальная цифра больше и составляет 6000-7000 человек.

Касе полагает, что тестирование на ВИЧ могло бы стать массовым.

”Информация о симптомах ВИЧ нужно повесить на стенах больниц, чтобы люди видели и хотя бы могли сами поставить диагноз, если врачи этого сделать не в состоянии”, — заключает Кейу.

”Больница Ярвамаа проводит тест на ВИЧ в соответствии с клинической необходимостью. В профилактических целях это можно сделать в анонимных кабинетах. Время работы указано на сайте больницы”, — прокомментировал ситуацию директора Ярвамааской больницы Андрес Мюйрсепп.

Председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаев сказал, что им нужно время, чтобы подготовить ответы. ”Если иногда пациентам не нравится, что медицинские работники не взяли какие-то анализы, то ВИЧ — явное исключение. Всегда возможно изъявить желание или обратиться в анонимный кабинет либо сдать анализ у семейного врача или в учреждении, предоставляющем услугу соответствующих специалистов”, — отметил он.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Молодая женщина два года испытывала страдания, а врачи не догадались проверить ее на ВИЧ

10.04.2018
Несмотря на то, что у женщины наблюдался ряд присущих для ВИЧ симптомов, ни один из обследовавших ее врачей не додумался до того, чтобы сделать ей соответствующий тест, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ВИДЕО: Не попадитесь! ТОП-5 схем мошенничества на улицах Таллинна

10.04.2018
Несмотря на то, что схемы, используемые мошенниками на улицах Таллинна, не столь масштабы, как в других мегаполисах мира, они все же есть, и как туристам, так и местным нужно постоянно быть начеку.
Подробнее

Михаил Горбачев: я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры

10.04.2018
В связи с обострением ситуации вокруг Сирии корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов обратился к бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву с просьбой прокомментировать происходящее.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Меркель увязала ”Северный поток-2” с транзитом газа через Украину

10.04.2018
Реализация проекта ”Северный поток-2” невозможна без определения будущего украинского транзита. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает телеканал ”112 Украина”.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Panama
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES105452009
128,70 €
77,22 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Действительно ли ротовая полость самое нечистое место в нашем организме?
Скорее всего, каждый из нас сталкивался с утверждением, что ротовая полость – это самое нечистое место в организме человека. Попробуем выяснить, что именно может вызвать такую нечистоту, и является ли это утверждение истиной.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



PPA: если сегодня наш пограничник зафиксирует незаконное пересечение границы из России в Эстонию, то РФ это не признает

10.04.2018
По словам руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Хелен Нейдер-Веэрме, не всегда удается задержать нарушителя границы прямо на месте, а рассказ Константина Чадлина о его пересечении границы не совсем соответствует действительности.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Министром здоровья и труда станет Марис Йессе? Соцдемы молчат

10.04.2018
Согласно данным Delfi, вице-канцлеру сферы здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе было предложено занять пост министра труда и здоровья, который покидает по своему решению Евгений Осиновский, и она ответила положительно.
Подробнее