Молодая женщина два года испытывала страдания, а врачи не догадались проверить ее на ВИЧ

Проведенное в Раквере обследование показало увеличение селезенки, что является одним из симптомов ВИЧ. ”О причине увеличения они не смогли ничего сказать и отправили меня домой. И это опять все”. Температура к тому времени уже спала. ”Я подумала, что уже выздоровела”, — говорит женщина.

Однако, через какое-то время у Кейу увеличились лимфоузлы на шее и за ухом. И это тоже один из симптомов ВИЧ. В начале зимы Кейу обнаружила у себя воспаление влагалища. ”Я пошла к гинекологу в Ракверескую больницу и она назначила для лечения воспаления антибиотики”, — рассказывает она.

В январе пара задумалась о втором ребенке, а уже в феврале Кейу забеременела. Воспаление вернулось. Женщина пошла к врачу, который подтвердил беременность. Тест на ВИЧ ей снова не сделали, зато опять выписали антибиотики. ”В начале марта у меня пошла кровь — что-то с беременностью”. В больнице констатировали прерывание.

В апреле на спине у Кейу появились волдыри, которые распространились и на грудь. Оказалось, что это опоясывающий лишай. Который также является симптомом ВИЧ.

Семейный в очередной раз не смог заподозрить вирус и выписал мазь. А в конце апреля вернулся вагинальный грибок. И врач опять назначил антибиотик.

Муж Кейу обследовался у уролога — ничего. На ВИЧ его не проверяли. Проблемы со здоровьем у Кейу то приходили, то уходили.

В начале осени гинеколог проверил женщину на вирус папилломы (ВПЧ). Ответ был положительным. ”Дальше опять было смешно: врач сказал, что подозревает рак. И в этом якобы причина всех моих болячек”. В Таллинне, куда женщину отправили на обследование, опухоли не обнаружили.

”Мы стали снова планировать беременность”, — говорит женщина. Для этого было необходимо провести ряд процедур и сдать анализы, в том числе анализ на ВИЧ. И он оказался положительным.

”Я почти два года бегала по врачам и никто не смог даже подумать, что можно было бы проверить на ВИЧ. Когда я стала читать про это заболевание, то первым делом увидела все эти симптомы, которые у меня были”, — сокрушается Кейу.

Кейу отправилась в Северо-Эстонскую центральную больницу к инфекционисту Керстин Касе. ”Взяла мужа и ребенка. Доктор Касе посмотрела на мужа и попросила показать язык. По языку она определила, что у него тоже ВИЧ. Какие-то изменения в железах”, — рассказывает женщина. Экспресс-тест подтвердил опасения. По оценке врача, муж был болен уже более пяти лет, а Кейу заразилась недавно.

Вместе супруги к тому моменту были три года. Хотя точно узнать, откуда вирус, невозможно, они предполагают, что муж заразился в предыдущих отношениях при незащищенном сексе.

”Он говорит, что был дураком, что не проверился, вступая в новые отношения. Всегда нужно делать тест, когда вступаешь в новые отношения! Буду вдалбливать это своей дочери, когда она подрастет!”

Инфекционист выписала супругам лекарства. ”Через месяц мое самочувствие полностью улучшилось. Воспаление, лимфоузлы, усталость — все исчезло”, — говорит Кейу.

”Похоже, для наших врачей ВИЧ — по-прежнему болезнь только проституток и наркоманов. Больницы Пайде и Раквере обязаны отвечать за меня, но они без объяснения причин отправляли меня домой. Я плакала, приходила и говорила, как мне плохо. Но никто не слушал. Почему я должна была так страдать, терпеть боль и подвергать свое здоровье опасности?” — вопрошает женщина.