Молодая женщина была вынуждена отказаться от рабочего места, потому что Таллинн не предоставляет инватранспорт

Хотя целью реформы трудоспособности является помощь людям с ограниченными возможностями устроиться на работу, им зачастую сложно даже выбраться из дома, рассказывает Eesti Päevaleht.

Министерство социальных дел отмечает: закон обязывает местные самоуправления при необходимости предоставлять транспортные услуги, не устанавливая лимиты.

Власти Таллинна говорят, что денег на развитие услуги инватранспорта не хватает, но в то же время они не использовали на это вспомогательные средства государства.

Светлана — активная молодая женщина с высшим образованием, которая, несмотря на ограниченные возможности передвижения, пытается работать и продолжать получать образование. Планов много, но выяснилось, что их пока нужно отложить, так как Светлана не может выбраться из своего дома в Ласнамяэ.

Светлана страдает рассеянным склерозом. В последнее время ситуация ухудшилась — проблема передвижения усугубилась. ”К сожалению, передвигаться по улице самостоятельно я больше не могу. У меня возникают проблемы с равновесием, руки — слабые. Дома передвигаюсь при помощи рулатора, опираюсь на стены”, — говорит она.

Таллинн: езжайте на общественном транспорте

Но Светлана — женщина с крепким характером, и несмотря ни на что продолжает работать в ресторане быстрого питания, где трудится с момента с учебы в университете.

”Сейчас мама помогает дойти из такси до рабочего места”, — говорит Светлана. Расходы на дорогу в рамках реформы трудоспособности компенсирует государство, но только 12 месяцев, которые скоро закончатся.

Заранее, еще в июне, Светлана обратилась в Таллиннскую горуправу, рассказала о своей ситуации и попросила о помощи, чтобы после того как пособие Кассы по безработице на дорогу перестанут выплачивать, продолжать ходить на работу. Ей прислали очень короткий ответ.

Старший специалист сектора услуг и пособий отдела социального обеспечения и здоровья Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения Тийа Тийк написала Светлане, что в Таллинне есть возможность бесплатно использовать общественный транспорт с низкой посадкой, а потому на работу следует ездить именно им. Лимит по компенсации инватакси, по информации Тийк, не увеличится. Никакого предложения, никаких решений, город оставил молодую женщину с пониманием, что работать дальше не получится.

Советник Министерства социальных дел Кристина Туйск пояснила, что местное самоуправление не выполняет возложенные на него законом обязанности. По словам Туйск, представители местного самоуправления в первую очередь должны оценить необходимость помощи человеку. Это значит, что специалист изучает, как конкретный человек может использовать транспорт, по какой траектории он передвигается, а потом предлагает подходящее решение. Например, так оценивают ситуацию в Тарту.

”Применение коляски не является единственным фактором важным при оценке. Нужно понять, может ли человек использовать общественный транспорт или нет”, — сказала Туйск.

Канцлер права же подчеркивает, что местные самоуправления обязаны предоставлять услугу социального транспорта и делать это в соответствии с нуждами людей.

”Общественным транспортом не пользуюсь, потому что когда падаю, без посторонней помощи встать не могу. Долго стоять не получается. Добраться до автобусной остановки — тоже проблема”, — объясняет Светлана.

Единственная услуга, которую она получает от города — это карта инватакси, с помощью которой каждый месяц она может совершить на обычном такси три поездки, потратив 29 евро.

Пару месяцев назад у Светланы появилась возможность пойти на новую работу — в телекоммуникационную фирму, где она могла бы трудиться у компьютера, что было бы физически легче. Рабочее место было хорошо оснащено, вплоть до инватуалета, но проблема была опять же в транспорте. ”Мне дали месяц, чтобы я могла решить транспортный вопрос, но так как никакой помощи не получила, от этого предложения пришлось отказаться. Эта работа досталась другому человеку”.

Если коляски нет, помощи не будет

Порядок оказания социальных услуг Таллиннской горуправы однозначно говорит, что право на услугу перевозки в учреждения здравоохранения, на работу, учебу есть у всех людей старше трех лет, у которых установлены тяжелые нарушения здоровья. Так как у Светланы тяжелая степень нарушения здоровья, она входит в группу людей, которой эта услуга должна быть доступна.

Газета EPL еще раз спросила у мэрии Таллинна об этом деле, и оттуда сообщили, что ”так как Светлана не использует при передвижении вспомогательные средства, передвигается с сопровождающим, то она не нуждается для поездки на работу в транспортном средстве, приспособленном для колясок”. Коляску Светлана не может использовать из-за слабости рук, ей просто не хватает сил на ней передвигаться. С рулатором она также не может ездить на общественном транспорте, так как ей его не поднять.

Чтобы получить возможность работать дома, Светлана записалась при содействии Кассы по безработице на языковые курсы, на курсы инфотехнологий, но опять же возник вопрос, как туда добираться.

”Хочу быть активной, не сидеть целыми днями дома, стать полноценным членом общества. Предпринимаю усилия, чтобы этого добиться”, — говорит Светлана, озабоченная тем, что делать дальше.

В Таллинне можно получить услугу инватакси, то есть человек может рассчитывать на 8 получасовых поездок в месяц, а это 4 фактические поездки туда-обратно. За последние пять лет в Таллинне прибавилось 500 человек, нуждающихся в транспортной помощи. В 2013 году эту услугу получало 2224 человек, а в этом сентябре их уже 2675.