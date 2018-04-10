Молдавский музыкант, известный благодаря ”Евровидению”, переехал в Эстонию

Кто помнит ”Евровидение” прошлого года — обязательно припомнит и молдавскую группу SunStroke Project и их песню „Hey Mamma!” Они заняли третье место.

Теперь один из основателей банды скрипач и композитор Антоy Рагоза (32) переехал в Эстонию. Мы встретились с ним в Кристийне — сейчас он там проживает. Одна из причин переезда, по словам музыканта, это его эстонские друзья, с кем он познакомился примерно семь лет назад. SunStroke уже несколько лет подряд выступают в Эстонии: в основном — в Нарве и в столичных клубах 69 и Hollywood. Потихоньку Эстония стала для него родиной. ”Я каждый год три-четыре раза бывал в Эстонии, останавливался у друга. Мне Эстония понравилась. Нравилось тут гулять, ходить на праздники, давать концерты”, — поделился музыкант.

Некоторое время назал он основал местный лейбл Ragozamusic и желает теперь найти в Эстонии людей для сотрудничества.