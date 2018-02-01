Модульный пункт обмена шприцев в Ласнамяэ появится в районе Сыямяэ

Институт развития здоровья планирует установить временное модульное здание для пункта обмена шприцев в Ласнамяэ, в районе Сыямяэ, не позднее конца лета.

Как сообщила представитель Института развития здоровья (TAI) Геа Отса порталу rus.err.ee, площадь модульного здания составит 70 м2.

Критерии для места, где будет располагаться пункт обмена шприцев: поблизости не должно быть детских учреждений или жилых зданий, чтобы к нему можно было подъехать на машине и на общественном транспорта, а также пройти пешком. При необходимости в дальнейшем его могут перенести в другое место.

Дата открытия пункта обмена шприцев зависит от того, когда найдут подходящий участок земли и от бюрократических вопросов, например, когда будет получено разрешение на строительство.

Анализ рисков TAI показал, что в Ласнамяэ живет или передвигается по району почти треть колющихся наркоманов Таллинна, то есть приблизительно 1800. Самые проблематичные районы в Ласнамяэ — Сели и Паэ. Временный пункт обмена шприцев в Сыямяэ будет находиться между этими двумя районами.