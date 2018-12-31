Мода? В Эстонию на учения НАТО прибудут бельгийские солдаты в шапках времен Корейской войны



Проблему со снабжение подтвердил и профсоюз бельгийских военных ACMP, передает Het Laatste Nieuws.

”Эта операция была утверждена еще год назад. Но не удалось купить приличное зимнее снаряжение”, — поведал представитель ACMP Рогер Хоуссен. ”Но есть проблемы и с другими вещами. Покрытия для сапог к самим сапогам не подходят, нет подходящих защитных очков. Многие солдаты сами просматривали американские товары, чтобы купить теплые вещи. Так как их основного снаряжение вообще никак не хватает. Мы боимся, что наши военные замерзнут”.

Бельгийское военное командование заверило, что все решится в последний момент.

”Будет выслан новый пакет зимнего обмундирования, который прибудет примерно в то же время, что и солдаты”. Профсоюз же в этом сомневается.

В субботу сеть магазинов Damart, занимающаяся продажей одежды, поведала, что подарит прибывающим военным 270 новых теплых шапок.