07.12.2018, 10:29

Множество опытных учителей с советским и иным устаревшим образованием оказались неквалифицированными

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Йоозеп Тикс
Йоозеп Тикс
EST 3
Множество опытных учителей с советским и иным устаревшим образованием оказались неквалифицированными
Kui olete õpetajaks õppinud või õpinguid alustanud nõukogude ajal, siis ei pruugi diplom enam kõlblik olla. Kõlblik on see vaid juhul, kui töötasite 2013. aasta 1. septembril koolis õpetajana.Ilmar Saabas

Министерство образования считает некомпетентными учителей с устаревшим образованием, которые 1 сентября 2013 года не работали учителями, пишет Eesti Päevaleht.

Если бы имеющая 30-летий учительский стаж Маргит 1 сентября 2013 года работала классным руководителем, то в глазах министерства являлась бы квалифицированным педагогом, но на тот момент она трудилась заведующей учебной частью профессионально-технического училища, поэтому уровень ее образования к степени магистра приравнен не был.

Согласно требованиям министерства, диплом учителя, полученный в советское время и первые два десятилетия после восстановления независимости, не соответствует требованиям. За одним исключением: если 1 сентября 2013 года (дата вступления постановления в силу) учитель работал учителем, то он соответствует требованиям. Если не работал, то не соответствует. Маргит узнала об этом, когда летом текущего года захотела устроиться в одну из школ Пярнумаа. Директор данной школы называет требование министерства странным, но ничего поделать не может: ”Человек, который не соответствует требованиям, может быть намного более хорошим учителем, чем тот, кто соответствует. Но я должен поступать в соответствии с законом”.

В итоге выход был найден и с Мари заключили срочный трудовой договор. Как и в следующей школе, в которую она устроилась. В договоре написано, что если посредством конкурса соответствующего квалификации учителя найти не удастся, то директор может заключить срочный договор сроком до одного года. ”Но они заключают договора не на год, а до 21 июня, как и у меня”, — говорит Маргит. Таким образом, летом все остальные учителя получаются отпускные за два месяца, а Маргит — нет, ее договор обновят только осенью. В свете сложившейся ситуации женщину волнует не только вопрос собственной квалификации, а ситуация в целом: ”Вопрос заключается в том, что руководство школ получило возможность манипулировать большим количеством учителей [которые оказались в том же положении, что и Маргит]”.

Маргит направила в министерство соответствующий запрос, где ей пояснили, что согласно постановлению министерства, у преподавателя основной школы и гимназии должна иметься степень магистра либо соответствующая этой степени квалификация и специальность учителя. ”Этим постановлением мы хотели сделать шаг навстречу тем, кто по состоянию на 01.09.2013, то есть на момент вступления постановления в силу, находился в трудовых отношениях и соответствовал установленным в предыдущем постановлении требованиям. Те, у кого эти требования не выполнены, для соответствия требованиям квалификации (но не для работы, поскольку работать можно и в случае несоответствия требованиям квалификации на основании срочного договора) должны выполнить предусмотренные действующим постановлением требования”, — написал юрист ведомства Индрек Килк.

Позже советник министерства по связям с общественностью Лийзи Полл уточнила изданию, что для учителя ”старой школы” необходимо одно из двух: любо действовавшие по состоянию на 1 сентября 2013 года трудовые отношения в качестве учителя, либо степень магистра. Если бы Маргит в тот день работала учителем, то сейчас считалась бы квалифицированным педагогом.

Сами работники министерства понимают несовершенность постановления. Так, в феврале этого года чиновники ведомства выявили в Кейлаской школе сорок учителей без необходимой квалификации. В их числе оказался и сам директор школы, который на момент вступления постановления в силу трудится руководителем школы и которому для того, чтобы продолжить давать уроки, пришлось получать квалификацию по правилам 2013 года.

По словам Полл, сейчас ведется работа над соответствующими поправками.

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