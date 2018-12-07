Множество опытных учителей с советским и иным устаревшим образованием оказались неквалифицированными

В итоге выход был найден и с Мари заключили срочный трудовой договор. Как и в следующей школе, в которую она устроилась. В договоре написано, что если посредством конкурса соответствующего квалификации учителя найти не удастся, то директор может заключить срочный договор сроком до одного года. ”Но они заключают договора не на год, а до 21 июня, как и у меня”, — говорит Маргит. Таким образом, летом все остальные учителя получаются отпускные за два месяца, а Маргит — нет, ее договор обновят только осенью. В свете сложившейся ситуации женщину волнует не только вопрос собственной квалификации, а ситуация в целом: ”Вопрос заключается в том, что руководство школ получило возможность манипулировать большим количеством учителей [которые оказались в том же положении, что и Маргит]”.

Маргит направила в министерство соответствующий запрос, где ей пояснили, что согласно постановлению министерства, у преподавателя основной школы и гимназии должна иметься степень магистра либо соответствующая этой степени квалификация и специальность учителя. ”Этим постановлением мы хотели сделать шаг навстречу тем, кто по состоянию на 01.09.2013, то есть на момент вступления постановления в силу, находился в трудовых отношениях и соответствовал установленным в предыдущем постановлении требованиям. Те, у кого эти требования не выполнены, для соответствия требованиям квалификации (но не для работы, поскольку работать можно и в случае несоответствия требованиям квалификации на основании срочного договора) должны выполнить предусмотренные действующим постановлением требования”, — написал юрист ведомства Индрек Килк.

Позже советник министерства по связям с общественностью Лийзи Полл уточнила изданию, что для учителя ”старой школы” необходимо одно из двух: любо действовавшие по состоянию на 1 сентября 2013 года трудовые отношения в качестве учителя, либо степень магистра. Если бы Маргит в тот день работала учителем, то сейчас считалась бы квалифицированным педагогом.

Сами работники министерства понимают несовершенность постановления. Так, в феврале этого года чиновники ведомства выявили в Кейлаской школе сорок учителей без необходимой квалификации. В их числе оказался и сам директор школы, который на момент вступления постановления в силу трудится руководителем школы и которому для того, чтобы продолжить давать уроки, пришлось получать квалификацию по правилам 2013 года.

По словам Полл, сейчас ведется работа над соответствующими поправками.