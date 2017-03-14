Многодетная мать — про попытки вылезти из ”двушки” и широкий жест государства

В редакцию Delfi написала письмо читательница Татьяна и рассказала свою историю о попытках улучшить жилищные условия своей многодетной семьи и сопутствующих этому проблемах.

Публикуем письмо читательницы в полном объеме и с незначительной редакцией.

”Пишу вам в надежде, что если поднять данную тему, у нас может что-то поменяться в лучшую сторону. Не только у конкретной семьи, но и общие принципы. Не хочу и не могу молчать. Муж мой не президент, а из простых рабочих, и я сама не очень-то высокооплачиваемый работник. И чтобы получить дотацию или пособия, которые нам действительно нужны, нам надо пройти все инстанции, что очень напрягает работающих людей и их работодателей.

А дело, собственно, вот в чем. У каждой семьи есть свои проблемы, которые каждый решает сам. Этим принципом мы руководствовались и в своей семье некоторое время назад. Но не теперь. Мы — обычная семья: папа, мама и трое детей. Папа и мама работают, дети — в саду и в школе. Казалось бы, что все в порядке, если бы не одно маленькое но: мы живем на площади в 43,5 квадратного метра. Вылезти самостоятельно из нашей ”двушки” у нас не получается, т.к. все деньги уходят на детей, продукты и коммуналку. Хочу отметить, что я не считаю возможным экономить на детях, их питании и образовании.

Конечно, первым делом мы обратились в банк. В банке сказали, что мы можем рассчитывать на кредит, чтобы расшириться, только если на двоих взрослых будем получать порядка 3 500 евро в месяц (слишком много иждивенцев). Таких денег платить никто не будет за 8-часовой рабочий день на наших работах. Это было неприятно, но вполне ожидаемо. Банк не хочет рисковать и выдавать большой кредит. В то время я еще не вышла на работу и была с малышом дома. И вот тут, казалось бы, нам повезло. Государство решило сделать широкий жест: в прошлом году в мае было объявлено, что Kredex принимает ходатайства о расширении и улучшении жилищных условий для многодетных семей. Все нужные бумаги были собраны и отправлены в установленный срок, кстати, очень короткий. Потянулось ожидание. Через некоторое время пришло письмо следующего содержания: ”ваши документы соответствуют всем требованиям, и вы соответствуете всем критериям. Но желающих очень много, и на всех, или в том объеме, который запрашивается, суммы выделены не будут. О решении будет сообщено позднее”.

Снова потянулось ожидание. Надо сказать, что дело происходило в мае прошлого года. К новому году пришло письмо с отказом в предоставлении какой-либо помощи. Было очень горько и обидно. Отказ был объяснен так: было очень много желающих, и на всех выделенных денег не хватило. Все нуждающиеся были поделены по категориям, и у каждой семьи был свой коэффициент. Помощь получили те, у кого он был 1,7 и выше (доход на одного человека, площадь проживания, количество живущих в квартире и т.д.) В нашем случае нам присвоили 1,27. Все, точка. Празднуйте Новый год весело!

Вроде пора бы привыкнуть, но задело за живое… Во-первых: неужели нельзя было взять хотя бы официальную статистику, прежде чем выделять деньги на программу? Во-вторых: почему за наш счет и за счет наших детей государство содержит беженцев и им помогает? Может нам тоже пора получать статус беженцев или вообще лучше уезжать? В-третьих: странно себя чувствуешь — люди стране нужны, только чтобы с них трясти деньги, или все-таки у нас государство для людей?

И еще о печальном: есть у нас разные социальные программы, но они почему-то очень труднодоступны. Надо знать время приема и заполнять кучу бланков, доказывать свои доходы и брать выписки и т.д. В нашем э-обществе это как-то очень странно. Ну, и, конечно же, очень интересно, кто же эти несчастные, что получили это пособие от Kredex, и в каких нечеловеческих условиях они живут? Вроде, даже где-то в Riigi Teataja были опубликованы нормы проживания на одного человека.

В принципе, это письмо, конечно, ничего не изменит и не решит, но, может быть, хоть что-то у нас в государстве начнет делаться по уму и будут учитываться реальные потребности людей. И очень хочется жить, в конце концов, в человеческих условиях”.

KredEx: слишком низкий балл

Ситуацию комментирует специалист по связям с общественностью SA KredEx Йоонас Керге.

”О том, как получить пособие, можно прочесть тут. Это открытый документ, с которым может ознакомиться каждый. Критерии оценки более подробно описаны в пункте 4.2.” — объяснил Керге.

По его словам, без согласия ходатайствовавшего не представляется возможным более точно прокомментировать его сводную оценку. ”К нам и ранее обращались с подобными вопросами. Обычно наши сотрудники, ответственные за пособия, общаются с этими людьми напрямую, сдержанно и подробно объясняют им ее формирование и процесс принятия решения, после чего обычно люди успокаиваются и понимают, на чем основана вынесенная им оценка”, — рассказал Керге и добавил, что в случае подобного рода неуверенности советует обратиться к ним напрямую.

Он также поведал, что в 2016 году SA KredEx из бюджетных средств было выделено в общей сложности 3,2 миллиона евро на выплату пособий многодетным семьям. Заявлений, соответствующих форменным требованиям, поступило всего 872 на сумму 7,9 миллиона евро.

”В соответствии с пунктами 4.2.2 и 4.2.3 Инструкции, заявления, признанные соответствующими форменным требованиям, оценивала состоящая из пяти членов комиссия, в которую входили представители KredEx, Министерства экономики и инфраструктуры, Союза многодетных семей Эстонии, а также Министерства социальных дел. В соответствии с пунктом 4.2.5 Инструкции, комиссия вынесла оценку каждому заявлению, и эта оценка составляет 30% от сводной. Остальные части сформированы на основе подпунктов a, b, c и d пункта 4.2.5”, — объяснил детали процесса Йоонас Керге.

Далее, по словам пресс-секретаря, в соответствии с пунктами 4.2.3 и 4.2.4 Инструкции оценочная комиссия составила список из ходатайств на основании сводной оценки и представила его вместе с предложениями о полном или частичном удовлетворении ходатайства или же об отказе правлению SA KredEx. Директор SA KredEx приказом от 16 февраля 2016 года удовлетворил ходатайства, начиная от самой высокой оценки и пока не иссякнут средства в 3,2 миллиона евро. Ходатайство с самой высокой оценкой получило 3 балла, ходатайство с самой низкой оценкой, которое было возможно удовлетворить до того, как иссякнут средства, было оценено в 1,71 балла. В общем удалось поддержать 358 многодетных семей, сводная оценка ходатайств которых находилась в промежутке от 3 до 1,71 балла.

”Исходя из обстоятельства, что заявление ходатайствующего получило сводную оценку ниже той, которая предполагает выделение финансовой помощи, его удовлетворить не представлялось возможным ввиду нехватки денежных средств”, — резюмировал Керге.

Наши дома — одни из худших в Европе

В конце января Delfi также писал, что жилищное пособие KredEx в 2016 году получили всего 358 семей, воспитывающих троих или более детей, в общей сложности в этих семьях растет 1256 детей. В совокупности в прошлом году на пособия было выделено 3,2 миллиона евро.

”Прошлогодний отчет Еврофонда ясно показал, что по своему состоянию дома жителей Эстонии находятся среди самых худших в Европе. Холодные и влажные дома без возможности помыться наносят вред здоровью и усугубляют социальное неравенство”, — сказала министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, а также добавила: ”Хорошие жилищные условия являются в XXI веке одним из прав человека. Я рада, что в случае многодетных семей государство надежно подставило свое плечо для приведения домов в порядок и давнее решение о расширении пособия и на семьи с тремя детьми себя оправдало”.

Средний размер пособия на одну семью составляет 7 179 евро, к чему добавляется подоходный налог. Больше всего получателей пособий проживает в Харьюмаа (64), Ида-Вирумаа (47) и Тартумаа (35). Из этих семей примерно 62 ранее уже однажды получали жилищное пособие.

Что, кому и зачем?

Это безвозвратное государственное пособие, предназначенное для улучшения жилищных условий и реновации жилья для многодетных семей. Ходатайствовать о пособии могут семьи, в которых воспитывается не менее троих детей в возрасте до 19 лет и в которых доход на одного члена домохозяйства за последний год составил до 355 евро в месяц.

Состояние жилья ходатайствующих оценивала комиссия, в состав которой входили представители KredEx, Министерства экономики и инфраструктуры, Министерства социальных дел и Союза многодетных семей Эстонии.

Как ходатайствовать о пособии?

На домашней странице KredEx имеется следующая информация:

1. Выясните, для чего вашей семье необходимо пособие: для возведения, реновирования, покупки жилья или погашения жилищного кредита.

2. Ознакомьтесь с условиями ходатайствования о пособии в инструкции ”Жилищное пособие для многодетных семей”.

3. Выясните, соответствует ли ваше домохозяйство условиям ходатайствования.

4. В случае соответствия условиям соберите дополнительные документы для ходатайства согласно выбранному целевому назначению.

5. Выберите способ представления ходатайства и дополнительных документов (электронное обслуживание KredEx, электронная почта или обычная почта).

6. Заполните ходатайство, приложите дополнительные документы.

7. Представьте комплект документов через электронное обслуживание KredEx, электронную почту или обычную почту.

Более подробную информацию можете найти тут.