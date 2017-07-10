”МК-Эстония” стала самым популярным местным печатным изданием на русском языке

Согласно исследованию фирмы Faktum&Ariko, проведенному по заказу Союза газет Эстонии, еженедельник ”МК-Эстония” является лидером среди русскоязычных газет по числу читателей — каждую неделю газету читают 72 400 человек. По сравнению с прошлым годом количество читателей ”МК-Эстонии” выросло более чем на треть.

В этом году — за период с января по июнь — ”МК-Эстония” значительно упрочила свои позиции: число читателей выросло почти на 20 тысяч человек, или на 38%. Для сравнения: в 2016 году, по данным фирмы Turu uuringute AS, которая до этого проводила исследования для Союза газет Эстонии, еженедельная аудитория газеты составляла 52 548 человек.

Тираж ”МК-Эстонии” также вырос и составляет 14 000 экземпляров.

”Отчасти на цифры повлияла ситуация на рынке и закрытие газет "День за Днём" и "Постимеэс на русском языке" в конце прошлого года, — отмечает главный редактор ”МК-Эстонии” Андрей Титов. — И мы рады, что те, кто раньше предпочитал конкурентов, сумели оценить плюсы нашего издания. Так что к стабильным тиражам последних лет прибавился и этот фактор".

Сегодня еженедельник ”МК-Эстония” — это максимум полезной информации для широкой аудитории: ответы юристов на вопросы читателей, разъяснения законов, права потребителей, журналистские расследования, проблемы коммунального хозяйства, экспертизы продуктов и услуг, статьи на темы здоровья и красоты, кулинарные рецепты, интервью с известными в Эстонии и за рубежом людьми, кроссворды, телепрограмма и многое другое. Самые актуальные материалы ”МК-Эстонии”, а также ежедневные новости публикуются на портале www.mke.ee.

Еженедельник ”МК-Эстония” входит в ”Baltijas Mediju Alianse”, одного из крупнейших медиаконцернов Балтии. В этом году ”МК-Эстонии” исполнилось 13 лет.

По данным исследования читательской аудитории, другие русскоязычные издания страны имеют следующие показатели: ”Linnaleht” на русском языке — 66 700, ”Северное побережье” — 46 000, ”Деловые ведомости” — 30 700.