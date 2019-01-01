Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений: желаю всем строить в своей душе духовный дом

Новый год принято отмечать шумно и бурно, с ожиданием исполнений надежд и новых эмоций. В Эстонской православной церкви Московского патриархата считают данный праздник светским, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"С церковной точки зрения, сама новогодняя ночь ничего не значит. Днем ранее, днем позже — ничего это не меняет. Когда мы заостряем внимание, то мы говорим, что ушел еще один год. Не абстрактный, а год из личной жизни. И как мы его прожили? Человек может задуматься — да, я достиг того или этого. Но что он достиг для вечности? Если в материальном плане человеку что-то надо, то церковь не выступает против этого. Дом ему нужен — нужен. И вот, чтобы каждый строил в своей душе дом, духовный, желаю всем в наступающем году", — пожелал митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений.