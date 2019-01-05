Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений: буду учить эстонский язык

Как рассказал Владыка Евгений в интервью радионовостям ERR, он уже приступает к изучению эстонского языка, хотя это и не просто.

"С языком, конечно, проблема. Как я уже узнал, эстонский язык — довольно сложный, но поскольку я оказался здесь, и мое церковное послушание здесь, то, конечно, надо что-то начинать. И хотя на седьмом десятке учить сложный язык трудно, тем не менее, ситуация требует приложить к этому усилия. Будем пытаться", — сказал Владыка Евгений и добавил, что в Эстонии первый раз он побывал в 80-е годы прошлого столетия, когда учился в Московской духовной семинарии.

Отвечая на вопрос, сможет ли он совсем скоро обратиться к православным Эстонии и с приветствием на эстонском языке, митрополит Евгений ответил, что так быстро это не произойдет.

"Не будем опережать события, но будем надеяться".