05.01.2019, 11:36

Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений: буду учить эстонский язык

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rus.delfi.ee
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Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений: буду учить эстонский язык
Фото: orthodox.ee

Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии Евгений надеется, что в скором будущем сможет обратиться к православным Эстонии и с приветствием на эстонском языке, а также на то, что в этом году он получит вид на жительство, пишет rus.err.ee.

Как рассказал Владыка Евгений в интервью радионовостям ERR, он уже приступает к изучению эстонского языка, хотя это и не просто.

"С языком, конечно, проблема. Как я уже узнал, эстонский язык — довольно сложный, но поскольку я оказался здесь, и мое церковное послушание здесь, то, конечно, надо что-то начинать. И хотя на седьмом десятке учить сложный язык трудно, тем не менее, ситуация требует приложить к этому усилия. Будем пытаться", — сказал Владыка Евгений и добавил, что в Эстонии первый раз он побывал в 80-е годы прошлого столетия, когда учился в Московской духовной семинарии.

Отвечая на вопрос, сможет ли он совсем скоро обратиться к православным Эстонии и с приветствием на эстонском языке, митрополит Евгений ответил, что так быстро это не произойдет.

"Не будем опережать события, но будем надеяться".

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Спасибо за ответы и удачи!
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