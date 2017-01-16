В субботу, 14 января митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий посетил Маарду. В рамках визита состоялась также встреча с мэром Маарду Владимиром Архиповым.

По словам Архипова, Маарду и Эстонскую Православную Церковь связывают долгие добрые отношения и плодотворное сотрудничество. ”Большинство жителей Маарду — люди православные, для которых духовная жизнь во многом связана с верой и церковью, поэтому на протяжении многих лет мы оказывали и продолжим оказывать разностороннюю поддержку нашему Маардускому храму,” — сообщил мэр Маарду.

”Так, например, уже в этом году мы поможем установить в помещении церкви противопожарную сигнализацию, а также окажем поддержку в проведении экспертизы относительно необходимого ремонта здания”,- добавил мэр.

В июне 1998 года митрополитом Корнилием в Маарду был торжественно освящен православный храм Архангела Божия Михаила. Этот православный храм был возведен при активной финансовой помощи иностранных спонсоров, а также на пожертвования маардуских прихожан и бизнесменов. В течении многих лет Маардуская мэрия содействовала церкви в проведении строительства и ремонта храма, в издании духовной литературы, оказании помощи летним лагерям для детей из церковного прихода, а также поддерживала другие инициативы.