Мистика! Мониторинг дорожного движения выявил в Пирита странный феномен

В утренние часы пик на Пирита теэ в Таллинне наблюдаются ужасные пробки. Тем не менее, каким-то мистическим образом каждое утро на несколько минут заторы прекращаются и движение нормализуется.

„Работники Таллиннского транспортного департамента изучили данные мониторинга движения на Пирита теэ и обнаружили, что каждое утро в часть пик есть 5-7 минут свободного и плавного движения”, — сказал Delfi руководитель отдела по организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа.

”Если вы спросите, в какое время это происходит, то я не смогу вам этого сказать, потому что оно постоянно меняется. Мы пытались обнаружить в этом какую-то логику, не так и не нашли объяснения. Это такой момент, когда люди либо есть, либо их нет. Он не связан ни с началом уроков в школе, ни с открытием детских садов, ни с началом рабочего дня”, — отметил Рюйтельмаа и добавил, что специалисты продолжат наблюдать за феноменом.

Также он призвал жителей города при малейшей возможности пользоваться общественным транспортом.