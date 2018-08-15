15.08.2018, 14:00

Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых

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Тармо Вахтер
 
Редактор: Вера Степанова
 
EST 4
Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых
Vallo Kruuser

Хозяин ночного клуба Poseidon Эрик Круузимяги наконец представил в суде свою версию событий, которые закончились тем, что зарезали двоих мужчин, пишет Eesti Ekspress

Утром 16 января прошлого года в находившийся в Таллиннском горхолле ночной клуб Poseidon вошли два друга — Лаури Меримаа (41) и Сергей Перманов (37). Живыми они оттуда не вышли.

Более полугода спустя полиция выкопала трупы пропавших без вести мужчин в Вильяндимаа в заброшенной бане на хуторе Сепа-Ааду.

В связи с двойным убийством судят братьев Эрика (38) и Стена Круузимяги (37) и их товарищей Эдуарда Павлюченко (53) и Сийма Турту (24). Все четверо ранее признаны судом виновными в различных преступлениях.

Ключевым свидетелем по уголовному делу является Турта. На его показаниях основывается и предъявленное прокурором Элелиийз Раттам обвинение, согласно которому братья вдвоем совершили убийство.

Старший брат Эрик Круузимяги в прошлую пятницу в Харьюском уездном суде наконец заговорил и представил свою версию событий рокового воскресенья. Его рассказ почти полностью отличается от до сих пор данных показаний других подсудимых.

Tallinn Hockey weekend
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