Мистерия жестокого двойного убийства в ночном клубе Poseidon продолжается: два трупа, три версии, четверо подсудимых

Утром 16 января прошлого года в находившийся в Таллиннском горхолле ночной клуб Poseidon вошли два друга — Лаури Меримаа (41) и Сергей Перманов (37). Живыми они оттуда не вышли.

Более полугода спустя полиция выкопала трупы пропавших без вести мужчин в Вильяндимаа в заброшенной бане на хуторе Сепа-Ааду.

В связи с двойным убийством судят братьев Эрика (38) и Стена Круузимяги (37) и их товарищей Эдуарда Павлюченко (53) и Сийма Турту (24). Все четверо ранее признаны судом виновными в различных преступлениях.

Ключевым свидетелем по уголовному делу является Турта. На его показаниях основывается и предъявленное прокурором Элелиийз Раттам обвинение, согласно которому братья вдвоем совершили убийство.

Старший брат Эрик Круузимяги в прошлую пятницу в Харьюском уездном суде наконец заговорил и представил свою версию событий рокового воскресенья. Его рассказ почти полностью отличается от до сих пор данных показаний других подсудимых.