MISA приглашает в летний лагерь проживающих за рубежом подростков, имеющих эстонские корни

Фонд интеграции и миграции ”Наши люди” (MISA) приглашает подростков эстонского происхождения в возрасте от 13 до 18 лет выставить свою кандидатуру на участие в организуемом в Эстонии летнем лагере эстонского языка и культуры.

Лагеря будут проводиться в три смены, с июня по август. ”В языковых лагерях проживающие в зарубежных странах подростки эстонского происхождения в возрасте от 13 до 18 лет будут иметь возможность учить эстонский язык, общаться со своими сверстниками-эстонцами, а также поближе узнать культурную среду Эстонии. В лагерях будут проводиться различные совместные мероприятия, экскурсии, спортивные мероприятия, а также будут знакомить с достопримечательностями Эстонии”, — пояснил советник языкового отдела Министерства образования и науки Aндеро Адамсон.

- Первая лагерная смена будет предназначена для подростков, не владеющих эстонским языком или имеющих скромные знания эстонского языка. Первая лагерная смена пройдет с 27 июня до 7 июля.

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- Вторая лагерная смена — с 18 по 28 июля — предназначена для подростков, владеющих эстонским языком на продвинутом уровне.

- Третья лагерная смена — с 1 по 11 августа — ориентирована на подростков, свободно владеющих эстонским языком.

Родители могут зарегистрировать своих детей в лагерь эстонского языка и культуры через домашнюю страницу MISA.

Регистрация подростков в лагерь будет проводиться до 4 апреля 2017 года на домашней странице MISA ЗДЕСЬ.

”Из числа поданных нам ходатайств MISA сделает выбор, исходя из знания эстонского языка, мотивации, возраста, страны нахождения, времени проживания за пределами Эстонии, числа предыдущих пребываний в лагере и суммы расходов на поездку”, — прокомментировал директор MISA Дмитрий Бурнашев. Фонд MISA сообщит о приеме подростков в языковой лагерь по электронной почте к 13 апреля 2017.

Подросткам эстонского происхождения предоставляется возможность побывать в лагере эстонского языка и культуры в рамках государственной ”Программы соотечественников на 2014-2020 гг.”. Проведение лагеря поддерживается Министерством культуры и Министерством образования и науки.