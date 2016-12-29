Фонд интеграции и миграции ”Наши люди” (MISA) открыл конкурс проектов, адресованных действующим в Эстонии культурным объединениям национальных меньшинств, цель которого заключается в оказании обществам помощи в деле сохранения и представления их родного языка и культуры в Эстонии.

"С помощью конкурса мы поддерживаем проведение культурных мероприятий и традиционных фестивалей национальных меньшинств, чтобы обеспечить их преемственность и перерастание в традицию. Кроме того, путем поддержки различной деятельности мы желаем способствовать сотрудничеству и совместной деятельности эстонских культурных обществ и культурных обществ национальных меньшинств”, — представила конкурс руководитель сферы партнерских отношений MISA Кристина Пиргоп.

"В 2016 году можно было побывать на многих интересных мероприятиях, организованных национально-культурными обществами, которые мы поддержали также в рамках проектного конкурса 2016 года. Например, адресованный детям и молодежи яркий фестиваль украинской культуры "Квиты Украины” и IV международный фестиваль славянских культур ”Светоч 2016” стали частью проведенного в августе в летней столице фестиваля "Мультикультурный Пярну — 2016”. Осенью в Йыхви прошел ставший уже традиционным „Творческий котел национальных культур”. И это всего лишь некоторые примеры мероприятий, проведенных в течение года”, — прокомментировала Пиргоп.

Ходатайствовать могут зарегистрированные в Эстонской Республике общественно-правовые или частно-правовые юридические лица, а также предприниматели — физические лица.

Срок подачи ходатайств — 30.01.2017 г. Условия конкурса проектов и формы ходатайств смотрите по ссылке.

Общий бюджет конкурса составляет 90 500 евро. Максимальная сумма дотации на один проект — 6 000 евро.

Заинтересованные в участии в конкурсе приглашаются также на информационные дни, которые пройдут 9 января, в 11:00, в помещениях Нарвского консультационного центра MISA (ул. П. Кереса 3, 3-й этаж), и 12 января, в 10:00, в Таллиннском офисе MISA по адресу ул. Лыытса 2a (8-й этаж). Для регистрации на информационном дне следует отослать письмо по электронной почте на адрес ruslan.prohhorenko@meis.ee.

Настоящий конкурс поддерживает претворение в жизнь программы развития "Интегрирующая Эстония 2020”, вносящей вклад в мультикультурализм общества Эстонии, а также в стабильное функционирование и развитие организаций, представляющих различные национальные культуры. Конкурс проектов финансируется Министерством культуры.