31.05.2017, 20:45

Минюст предлагает аннулировать паспорта должников по алиментам

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreerivFoto: Annika Haas

Министерство юстиции направило на межведомственное согласование законопроект, ужесточающий санкции против должников по алиментам, которые злонамеренно не выполняют свои обязанности перед детьми.

Согласно законопроекту, суд получит право при необходимости аннулировать проездные документы должника, в том числе паспорт и служебное удостоверение моряка, а также запретить выдачу проездного документа, передает rus.err.ee.

Аннулирование ID-карты законопроект не предусматривает.

В настоящее время у должников по алиментам закон разрешает приостанавливать действие водительских прав, рыболовной карты, права на охоту и разрешения на оружие.

Как и в случае действующих в настоящее время ограничений, аннулирование проездного документа будет невозможным, если должник сможет доказать, что такой документ требуется ему для зарабатывания дохода или если его аннулирование было бы исключительно несправедливым в его отношении по какой-то иной причине.

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