Порядок выборов президента должен поменяться, поскольку избирательный процесс, состоявшийся в этом году, выявил слабые места, считают местные эксперты.

Изменения необходимы также и потому, что административная реформа повлияет на количество выборщиков, передает rus.err.ee.

Сокращение волостей и уездов вследствие административной реформы в свете президентских выборов означает, что, достигнув стадии избирательной коллегии, выборщиков из местных самоуправлений будет гораздо меньше. Примерно столько же, сколько сегодня членов парламента — то есть около ста, а не 234, как сейчас, говорит министр юстиции Урмас Рейнсалу.

"Действующая коалиция договорилась, что в порядок проведения президентских выборов следует внести изменения. Насколько масштабные будут изменения, зависит от того, как будут поддержаны те или иные идеи. В повестке три вопроса. Первый вопрос самый маленький, но он может забокировать весь ход выборов в коллегии выборщиков, как мы это уже видели на прошедших выборах. Я имею в виду возникшее патовое положение, когда выборы снова перемещаются в парламент. Здесь надо решить, стоит ли ради этого менять Конституцию”, — сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу.