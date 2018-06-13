13.06.2018, 17:10

Минюст отозвал из Рийгикогу поправки к Закону о защите личных данных


rus.delfi.ee
EST
Urmas Reinsalu
Urmas ReinsaluFoto: Ilmar Saabas

Министр юстиции Урмас Рейнсалу от имени правительства отозвал из Рийгикогу законопроект о внесении поправок в Закон о личных данных, третье чтение которого в парламенте должно было состояться 13 июня.

Рейнсалу пояснил, что правительство более не устраивает внесенный ранее в Рийгикогу законопроект в его нынешнем виде, но парламентский регламент не разрешает вносить поправки на этапе третьего чтения, поэтому законопроект пришлось отозвать, такой вариант ранее также поддержал премьер-министр Юри Ратас, передает rus.err.ee.

По словам Рейнсалу, министерство юстиции в ближайшее время представит правительству и Рийгикогу исправленный законопроект.

Поправки в Закон о личных данных были разработаны в соответствии с принятым органами Европейского союза постановлением, которое вступило в силу в конце мая и подлежит интеграции в национальные законодательства стран-членов.

В понедельник входящая в правление Социал-демократическая партия приняла решение голосовать против законопроекта как ограничивающего свободу прессы: недовольство соцдемов вызвал пункт, согласно которому пресса может публиковать информацию о поступках людей только в том случае, если к ним есть "преобладающий общественный интерес" — добавленное в конституционной комиссии прилагательное "преобладающий", которое присутствует и в действующей версии эстонского закона, было сочтено излишним.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО DELFI: Президент будет жить в Нарве в скромной недорогой гостинице

13.06.2018
Мало кто сомневался в том, что во время своего продолжительного визита в Нарву в августе этого года президент Эстонии поселится в одном из современных спа-отелей Нарва-Йыэсуу. Но Керсти Кальюлайд решила сделать свой визит стопроцентно нарвским, и канцелярия президента удивила всех, забронировав номера в крохотном гостевом доме Elektra, где можно переночевать всего за 40 евро.
Подробнее



Долги обанкротившегося салона Delavue составили 1,5 млн евро, кредиторам надеяться не на что

13.06.2018
Харьюский уездный суд рассмотрел 12 июня заявку на банкротство фирмы Delavue Est OÜ, решение вынесут 15 июня. По данным банкротного управляющего, у фирмы долг в 1,5 млн евро, пострадало несколько сотен человек. Имущества у фирмы практически нет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Паэт: восхищение Трампа диктаторами вызывает беспокойство

13.06.2018
По словам члена Партии реформ, депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Урмаса Паэта, восхищение президента США Дональда Трампа диктаторами и одновременные попытки затеять ссору с союзниками вызывает беспокойство.
Подробнее

Спасательный департамент просит добровольцев помочь с тушением лесного пожара в Википалу

13.06.2018
В воскресенье в Википалу в Харьюмаа загорелся лес, площадь возгорания выросла до 200 га. Дождь помог спасателям взять возгорание под контроль, но работы по тушению до сих пор не завершены.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €

Министерство образования хочет сделать все детские сады частично эстоноязычными

13.06.2018
Министр образования и науки Майлис Репс выдвинула цель, согласно которой в будущем во всех детских садах не только будут преподавать эстонский язык, но и сделают все детские сады частично эстоноязычными, передает rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Подробнее


Едешь 87 км/ч — уступи дорогу тому, кто едет с максимально разрешенной скоростью!

13.06.2018
Я каждый месяц проезжаю за рулем автомобиля примерно тысячу километров. Мне нравится. Машина у меня с механической коробкой передач, я хочу сама решать, совершать обгон на пятой или шестой передаче.
Подробнее

Как установить отцовство? Один из самых богатых людей в Эстонии, владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс недавно оказался в центре скандала

13.06.2018
Выяснилось, что у Олега Гросса есть внебрачная дочь. Отцовство доказано через суд, но женщина по имени Ирис возмущена, что папа совершенно не хочет ее признавать, пишет "МК Эстония".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За незаконное строительство грозят штрафные санкции

13.06.2018
Прежде чем приступать к воплощению в жизнь новых идей по строительству и ремонту, необходимо уточнять, является ли планируемая деятельность законной. Возможно, вы посчитаете несправедливым требовать от вас отчета о каждом шаге по ремонту вашего дома, но, тем не менее, это очень важно. И очень немногие из нас знают о строительстве всё — от геодезии до электрической и пожарной безопасности.
Подробнее