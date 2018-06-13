Минюст отозвал из Рийгикогу поправки к Закону о защите личных данных

Министр юстиции Урмас Рейнсалу от имени правительства отозвал из Рийгикогу законопроект о внесении поправок в Закон о личных данных, третье чтение которого в парламенте должно было состояться 13 июня.

Рейнсалу пояснил, что правительство более не устраивает внесенный ранее в Рийгикогу законопроект в его нынешнем виде, но парламентский регламент не разрешает вносить поправки на этапе третьего чтения, поэтому законопроект пришлось отозвать, такой вариант ранее также поддержал премьер-министр Юри Ратас, передает rus.err.ee.

По словам Рейнсалу, министерство юстиции в ближайшее время представит правительству и Рийгикогу исправленный законопроект.

Поправки в Закон о личных данных были разработаны в соответствии с принятым органами Европейского союза постановлением, которое вступило в силу в конце мая и подлежит интеграции в национальные законодательства стран-членов.