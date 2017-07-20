Минюст хочет существенно ужесточить наказания для опасных преступников

В конце мая Министерство юстиции направило другими министерствам и учреждениям план о существенном ужесточении наказаний для опасных преступников, пишет Eesti Päevaleht.

Несмотря на то, что суд уже сейчас может назначить за повторное убийство наказание в виде пожизненного заключения, министерство считает, что суды слишком редко назначают максимальные наказания, и предлагает в случае совершения повторного убийства сделать пожизненное заключение обязательным.

Другие наказания для рецидивистов, по мнению министерства, также не достаточно суровые. Отмечается, что зачастую люди, совершившие изнасилование или нанесшие тяжкие телесные повреждения, ранее уже совершали менее серьезные преступления с применением насилия. В связи с этим для таких преступников предлагается ввести обязательное реальное отбытие наказания, хотя бы частично. На данный момент суды в подобных случаях часто назначают условные сроки.

Также говорится о целесообразности высылки преступников-иностранцев из страны.

Toom Tragel

Данные планы министерства вызвали бурную реакцию на разных уровнях. МИД и Министерство социальных дел заявили о своем категоричном несогласии с изменениями. По словам пресс-секретаря министерства, сейчас идет рассмотрение полученных от других ведомств мнений, чтобы начать на их основе составление законопроекта. Общественная консультация по проекту состоится, вероятно, в последние месяцы года. ”Что будет изменено по существу и какие будут дальнейшие шаги, об этом можно будет говорить спустя какое-то время”, — сказал пресс-секретарь.