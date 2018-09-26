26.09.2018, 09:20
Минувшее лето стало самым длинным за всю историю его измерения в Эстонии
В день осеннего равноденствия закончилось т. н. климатическое лето, которое стало самым длинным в Эстонии с начала 1961 года, когда были впервые произведены замеры, пишет Maaleht.
В этом году лето длилось 137 дней. Началось оно 9 мая и закончилось 22 сентября.
Климатическим летом, согласно метеослужбе, считается период, когда среднесуточная температура воздуха в Эстонии неизменно поднимается выше 13 градусов тепла.