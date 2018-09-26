26.09.2018, 09:20

Минувшее лето стало самым длинным за всю историю его измерения в Эстонии


rus.delfi.ee
EST 2
Минувшее лето стало самым длинным за всю историю его измерения в Эстонии
Foto: Johannes Plenio, unsplash.com

В день осеннего равноденствия закончилось т. н. климатическое лето, которое стало самым длинным в Эстонии с начала 1961 года, когда были впервые произведены замеры, пишет Maaleht.

В этом году лето длилось 137 дней. Началось оно 9 мая и закончилось 22 сентября.

Климатическим летом, согласно метеослужбе, считается период, когда среднесуточная температура воздуха в Эстонии неизменно поднимается выше 13 градусов тепла.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Представители творческих профессий подали в суд жалобу на государство за недополученные вознаграждения

26.09.2018
Девять организаций, объединяющих представителей творческих профессий, были вынуждены обратиться в суд, чтобы потребовать от государства положенное законом вознаграждение за копирование произведений частными лицами. Сумма невыплаченных за 4 года вознаграждений составляет 38 миллионов евро. Эстония — одна из немногих стран — членов Европейского Союза, которым по сей день не удалось наладить сбор средств за использование современных устройств звукозаписи в личных целях.
Подробнее


Граница для лизинговых автомобилей из Эстонии частично открыта

26.09.2018
Начиная со вторника, 25 сентября, российская таможня не будет требовать уплаты залога при пересечении границы от пользователей принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей, если у лизинговой фирмы или пользователя автомобиля не было нарушений пограничного режима.
Подробнее



-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Glasglow
69,- €
27,60 €
-20% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
103,20 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €




Выбираем лучшие магазинные яблоки: чем обусловлена цена и в каких меньше нитратов?

26.09.2018
Урожай яблок в Эстонии год на год не приходится. Этим летом нам повезло — даже в городе яблони наклоняются до земли под тяжестью множества плодов. Однако в магазинах продаются фрукты из самых разных стран, и цены на них тоже сильно отличаются. Причем эстонские, как ни странно, стоят дороже. И это в то время, как многие дачники просто не знают, куда девать урожай, и раздают плоды бесплатно, лишь бы взяли. ”МК-Эстония” протестировала магазинные яблоки на качество и нитраты, чтобы выбрать лучшие.
Подробнее