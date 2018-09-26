Минувшее лето стало самым длинным за всю историю его измерения в Эстонии

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Foto: Johannes Plenio, unsplash.com

В день осеннего равноденствия закончилось т. н. климатическое лето, которое стало самым длинным в Эстонии с начала 1961 года, когда были впервые произведены замеры, пишет Maaleht.