Минсоцдел: закон о равном обращении обеспечит защиту от дискриминации по всем признакам

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к закону о равном обращении, благодаря которым свод правил станет более единым и будет расширен круг людей, защищенных от дискриминации, передает пресс-служба ведомства.

Функции надзора за соблюдением конвенции ООН о правах инвалидов будут переданы уполномоченному по равноправию.

В дальнейшем люди, считающие, что подверглись дискриминации на основании возраста, недуга, сексуальной ориентации, вероисповедания или убеждений, смогут получать бесплатную консультацию у уполномоченного по равноправию, если предполагаемая дискриминация имела место при получении социальных пособий и услуг, в сфере образования, в здравоохранении или при получении товаров и услуг.

”Чем больше мы будем обращать внимание на равные возможности людей, тем богаче будет наше общество. Например, для более активного участия людей с недугом в жизни общества необходимо обратить внимание работодателей, тех, кто указывает услуги, и местных самоуправлений на равное обращение людей и доступность повседневно необходимых услуг. Важно, чтобы люди замечали различные случаи дискриминации и умели бы на них реагировать”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Поправки добавят к задачам уполномоченного надзор за Конвенцией ООН о правах инвалидов, который нуждался в регуляции с момента ратификации конвенции в 2012 г. Надзор за соблюдением конвенции включает информационную работу, как например кампании, тренинги и исследования, составление рапортов, рассмотрение жалоб на дискриминацию и другие мероприятия по продвижению конвенции, необходимые для защиты и надзора. В числе прочего в рамках механизма надзора уполномоченный сможет давать оценки соответствию действующего законодательства конвенции и давать рекомендации для введения необходимых изменений, что поможет улучшить законодательство Эстонии с точки зрения защиты прав людей с ограниченными возможностями.

”Изменение закона о равном обращении важно, поскольку касается очень многих — свыше 140 000 человек с недугом. Я подчеркну, что люди с недугом не нуждаются в привилегиях, а лишь в равных с другими возможностях для организации своей повседневной жизни”, — сказала исполнительный директор Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями Аннели Хабихт. ”Расширение признаков дискриминации и узаконивание надзора за конвенцией ООН о правах инвалидов, которые Эстонская палата людей с ограниченными возможностями поддерживала с 2012 г., создаст юридические предпосылки для лучшей жизни людей с недугом и из близких в Эстонии”.

Если прежде представители меньшинств могли обращаться к уполномоченному по равноправию в связи со случаями дискриминации при получении работы, в трудовых отношениях и в профессиональном образовании, то в дальнейшем можно запрашивать оценку уполномоченного в случае, если предполагаемая дискриминация имела место при получении социальных пособий и услуг, в сфере образования, в здравоохранении или препятствовала потреблению товаров и услуг. Уполномоченный по равноправию не может представлять людей в суде, но может дать оценку возможному случаю дискриминации, на основе которой человек может решить, обращаться в суд или нет. Уполномоченный не дает оценки правомерности решений, опирающихся на медицинские данные и экспертные оценки.

Для оценки трудоспособности по-прежнему нужно обращаться в Кассу по безработице. Для консультации также можно обратиться в Эстонскую палату людей с ограниченными возможностями. В июле министерство социальных дел заключило с Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями договор о сотрудничестве, в рамках которого государство поддерживает независимое консультирование людей со сниженной трудоспособностью в вопросах оценки трудоспособности. Эстонская палата людей с ограниченными возможностями предлагает независимую помощь в понимании целей процесса оценки, необходимых для проведения оценки мероприятиях и решения об оценке, а также при необходимости при составлении жалобы и при прояснении решения об определении степени тяжести недуга.

В разработке поправок к закону о равном обращении принимали участие Эстонская палата людей с ограниченными возможностями, Эстонский центр по правам человека, Эстонское общество ЛГБТ, Сеть равного обращения и Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению.

Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2019 г.