06.04.2018, 19:10

Минсоцдел: взрослым важно обновлять прививки от дифтерии и столбняка каждые десять лет

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rus.delfi.ee
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LINNAMÕISA PEREARSTIKESKUS
Foto: Arno Mikkor

На прошлой неделе у невакцинированного ребенка, который учится в средней школе в Виймси, была диагностирована корь после возвращения из турпоездки, затем заболела и его вакцинированная мать. Инфекционист Ляэне-Таллиннской центральной больницы Керсти Кинк прокомментировала эту новость, сказав, что родившиеся в промежутке между 1980 и 1992 годами люди, возможно, получили только одну дозу вакцины.

Тему дня портала Stolitsa.ee комментирует советник отдела здоровья народонаселения Министерства социальных дел Кярт Сыбер:

”Данные об охвате вакцинацией собирает и публикует Департамент здоровья. Если в случае детей и молодежи мы говорим о процентах выполнения программы иммунизации, то для взрослых проценты охвата иммунизацией, как правило, не рассчитываются, а упоминается число людей, которые сделали себе прививки. Из данных за 2017 год видно, что больше всего взрослые делали прививки от клещевого энцефалита, а также от гепатитов А и B и брюшного тифа.

Данные об иммунизации документируются на бумажном носителе в паспорте прививок, или же у человека должна быть карта, куда заносятся эти данные. В случае если нет ни паспорта, ни карты прививок, то можно проконсультироваться с семейным врачом о том, какие прививки необходимо сделать, если отсутствуют данные о прежней вакцинации.

Определенно следует помнить, что вакцинация — лучший и зачастую единственный способ защиты от инфекционных заболеваний, против которых можно сделать прививку (вакцин от всех инфекционных заболеваний не существует). Поэтому важно, чтобы дети были привиты по программе вакцинации.

Для взрослых важно обновление прививки от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Также рекомендуется делать больше прививок людям, которые принадлежат к группе риска или часто путешествуют. Например, людям в возрасте от 65 лет рекомендуется делать вакцину от гриппа, в случае различных хронических заболеваний — делать вакцину от гриппа и пневмококковой инфекции.

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