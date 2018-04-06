Минсоцдел: взрослым важно обновлять прививки от дифтерии и столбняка каждые десять лет

Данные об иммунизации документируются на бумажном носителе в паспорте прививок, или же у человека должна быть карта, куда заносятся эти данные. В случае если нет ни паспорта, ни карты прививок, то можно проконсультироваться с семейным врачом о том, какие прививки необходимо сделать, если отсутствуют данные о прежней вакцинации.

Определенно следует помнить, что вакцинация — лучший и зачастую единственный способ защиты от инфекционных заболеваний, против которых можно сделать прививку (вакцин от всех инфекционных заболеваний не существует). Поэтому важно, чтобы дети были привиты по программе вакцинации.

Для взрослых важно обновление прививки от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Также рекомендуется делать больше прививок людям, которые принадлежат к группе риска или часто путешествуют. Например, людям в возрасте от 65 лет рекомендуется делать вакцину от гриппа, в случае различных хронических заболеваний — делать вакцину от гриппа и пневмококковой инфекции.