Минсоцдел: требования к рабочей среде станут конкретнее и облегчат жизнь работодателями

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект о внесении поправок в законы о здравоохранении и безопасности на рабочем месте, благодаря которым снизится административная нагрузка на работодателей, а требования к рабочей среде станут более логичными, сообщает Министерство социальных дел.

”Законы о здравоохранении и безопасности на рабочем месте нуждались в изменениях, потому что в них содержалось много устаревших бюрократических требований. Вместо формальных требований мы подтолкнем предпринимателей к реальному созданию безопасной рабочей среды, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский. — Важнее всего то, что по новому порядку требования к здравоохранению и безопасности на рабочем месте станут лучше понятны работникам, а работодатели смогут внедрить их проще и с меньшими расходами”.

Проверка здоровья станет более целенаправленной и лучше прежнего защитит работника от непосредственных опасностей. Работника следует направлять на проверку, исходя из имеющихся на рабочем месте опасностей.

Новый порядок даст работодателям больше свободы в организации руководства, обучения и первой помощи работникам, исходя из нужд предприятия. Также у работодателя больше свободы выбора средств и тех, кто оказывает первую помощь, принимая во внимание характер деятельности и частоту случаев нанесения вреда здоровью.

Благодаря изменениям также сократятся ненужные и устаревшие обязанности. Например, у Трудовой инспекции будет право во избежание повторного производства отказываться от рассмотрения происшествий с летальным исходом, если началось уголовное делопроизводство.

В ходе согласования намерения о разработке изменений к законам о здравоохранении и безопасности на рабочем месте было собрано много обратной связи. Предложения были сделаны как министерствами и подведомственными учреждениями — Трудовой инспекцией и Департаментом здоровья, — так и различными партнерами: Центральный союз профсоюзов Эстонии, Центральный союз работодателей Эстонии, Эстонская торгово-промышленная палата, Эстонское общество врачей трудовой безопасности, Эстонская адвокатура, Эстонский Красный Крест и Эстонская палата людей с ограниченными возможностями.